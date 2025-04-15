https://sarabic.ae/20250415/خبير-بالشأن-الإيراني-طهران-لن-تقبل-بتفكيك-المنشآت-النووية--1099559766.html

خبير بالشأن الإيراني: طهران لن تقبل بتفكيك المنشآت النووية

خبير بالشأن الإيراني: طهران لن تقبل بتفكيك المنشآت النووية

سبوتنيك عربي

علّق الخبير بالشأن الإيراني الدكتور رحيم كثير، على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المفاوضات الإيرانية- الأمريكية بـ"المسألة السهلة"، قائلا: إن "عقلية... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T11:14+0000

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إيران

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وأضاف الخبير، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "اتخاذ أي قرار حول تفكيك المنشآت النووية الإيرانية غير وارد"، معتبراً أن "ترامب وفريقه والحكومة الأمريكية يستخدمون الإعلام كنوع من الأدوات للضغط على المفاوض الإيراني.. ممكن أن تكون أداة إضافية في طاولة المفاوضات ولكن هذا الأمر لم يتحدّث عنه المفاوضون الأمريكيون".وأكد كثير، أن "إيران لا تملك سلاحاً نووياً ولا تنوي ذلك"، موضحاً أنها "لا تحتاج الى ذلك بعد أن بنت استراتيجيتها الدفاعية على أساس الصواريخ بعيدة المدى والقوات البرية والبحرية، وبالتالي لا تحتاج إلى امتلاك سلاح نووي في هذه الفترة إلا في حال تعرّضت للتهديد إلى أقصى درجات"، وأضاف: "إيران قادرة على امتلاكها وتصنيعها، ولكن الولايات المتحدة لا تريد حتى لإيران أن تمتلك التقنية النووية".واختتم ضيف "سبوتنيك" بالقول: "هذه الزيارات المكوكية طبيعية جداً ولكن غروسي يحمل وجهة سياسية خلافا لشأنه الذي هو رئيس المنظمة الطاقة النووية، لكنه يمكن أن يكون له بعض التصريحات السياسية التي قد تساعد في هذا ملف المفاوضات الإيرانية- الأمريكية".

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