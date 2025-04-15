https://sarabic.ae/20250415/خبير-بالشأن-الإيراني-طهران-لن-تقبل-بتفكيك-المنشآت-النووية--1099559766.html
خبير بالشأن الإيراني: طهران لن تقبل بتفكيك المنشآت النووية
خبير بالشأن الإيراني: طهران لن تقبل بتفكيك المنشآت النووية
سبوتنيك عربي
علّق الخبير بالشأن الإيراني الدكتور رحيم كثير، على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المفاوضات الإيرانية- الأمريكية بـ"المسألة السهلة"، قائلا: إن "عقلية... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T11:14+0000
2025-04-15T11:14+0000
2025-04-15T11:14+0000
إيران
ترامب
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف الخبير، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "اتخاذ أي قرار حول تفكيك المنشآت النووية الإيرانية غير وارد"، معتبراً أن "ترامب وفريقه والحكومة الأمريكية يستخدمون الإعلام كنوع من الأدوات للضغط على المفاوض الإيراني.. ممكن أن تكون أداة إضافية في طاولة المفاوضات ولكن هذا الأمر لم يتحدّث عنه المفاوضون الأمريكيون".وأكد كثير، أن "إيران لا تملك سلاحاً نووياً ولا تنوي ذلك"، موضحاً أنها "لا تحتاج الى ذلك بعد أن بنت استراتيجيتها الدفاعية على أساس الصواريخ بعيدة المدى والقوات البرية والبحرية، وبالتالي لا تحتاج إلى امتلاك سلاح نووي في هذه الفترة إلا في حال تعرّضت للتهديد إلى أقصى درجات"، وأضاف: "إيران قادرة على امتلاكها وتصنيعها، ولكن الولايات المتحدة لا تريد حتى لإيران أن تمتلك التقنية النووية".واختتم ضيف "سبوتنيك" بالقول: "هذه الزيارات المكوكية طبيعية جداً ولكن غروسي يحمل وجهة سياسية خلافا لشأنه الذي هو رئيس المنظمة الطاقة النووية، لكنه يمكن أن يكون له بعض التصريحات السياسية التي قد تساعد في هذا ملف المفاوضات الإيرانية- الأمريكية".
https://sarabic.ae/20250415/ويتكوف-يحذر-إيران-من-البحث-عن-بدائل-قد-لا-تكون-في-صالح-أحد-1099550911.html
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إيران, ترامب, حصري, تقارير سبوتنيك
إيران, ترامب, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير بالشأن الإيراني: طهران لن تقبل بتفكيك المنشآت النووية
حصري
علّق الخبير بالشأن الإيراني الدكتور رحيم كثير، على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المفاوضات الإيرانية- الأمريكية بـ"المسألة السهلة"، قائلا: إن "عقلية ترامب ليست سياسية ويريد حل المشاكل كلها بسرعة دون تدخل من القنوات السياسية المعهودة، لذلك ما يقوله ترامب لا نأخذه على محمل الجد".
وأضاف الخبير، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "اتخاذ أي قرار حول تفكيك المنشآت النووية الإيرانية غير وارد"، معتبراً أن "ترامب وفريقه والحكومة الأمريكية يستخدمون الإعلام كنوع من الأدوات للضغط على المفاوض الإيراني
.. ممكن أن تكون أداة إضافية في طاولة المفاوضات ولكن هذا الأمر لم يتحدّث عنه المفاوضون الأمريكيون".
ورداً على سؤال عن سبب عقد المفاوضات القادمة في سلطنة عمان، قال الخبير بالشأن الإيراني: "إيران فرضت بأن تكون المفاوضات في عُمان لأنها أقرب إلى إيران من الدول الأخرى".
وأكد كثير، أن "إيران لا تملك سلاحاً نووياً
ولا تنوي ذلك"، موضحاً أنها "لا تحتاج الى ذلك بعد أن بنت استراتيجيتها الدفاعية على أساس الصواريخ بعيدة المدى والقوات البرية والبحرية، وبالتالي لا تحتاج إلى امتلاك سلاح نووي في هذه الفترة إلا في حال تعرّضت للتهديد إلى أقصى درجات"، وأضاف: "إيران قادرة على امتلاكها وتصنيعها، ولكن الولايات المتحدة لا تريد حتى لإيران أن تمتلك التقنية النووية".
وحول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إلى طهران قبل الجولة الثانية من المفاوضات، كشف الدكتور رحيم، أن "هذه الزيارة تأتي ضمن المفاوضات التي يقوم بها حول بعض النقاط التقنية بشأن الملف النووي الإيراني أو حول بعض المنشآت".
واختتم ضيف "سبوتنيك" بالقول: "هذه الزيارات المكوكية طبيعية جداً ولكن غروسي يحمل وجهة سياسية خلافا لشأنه الذي هو رئيس المنظمة الطاقة النووية، لكنه يمكن أن يكون له بعض التصريحات السياسية التي قد تساعد في هذا ملف المفاوضات الإيرانية- الأمريكية
".