https://sarabic.ae/20250415/الحرس-الثوري-الإيراني-يحدد-3-خطوط-حمراء-لا-تفاوض-عليها-1099553415.html
الحرس الثوري الإيراني يحدد 3 "خطوط حمراء" لا تفاوض عليها
الحرس الثوري الإيراني يحدد 3 "خطوط حمراء" لا تفاوض عليها
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني أن هناك 3 أشياء لا يمكن لطهران أن تتفاوض عليها تحت أي ظرف من الظروف لأنها تتعلق بسيادة البلاد. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T08:14+0000
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2025-04-15T08:14+0000
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جاء ذلك على لسان العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، خلال تصريحات صحفية، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وقال نائيني إن "الأمن القومي والدفاع والقوة العسكرية من الخطوط الحمراء الإيرانية، التي لا يمكن مناقشتها أو التفاوض عليها".ولفت إلى أن إن عملية "الوعد الصادق 1" كشفت حجم القدرة الهجومية الإيرانية، وكانت أول مواجهة عسكرية مباشرة وعلنية مع إسرائيل، مشيرا إلى أنها أظهرت خطط عسكرية إيرانية فريدة من نوعها.وأوضح أن تلك العملية تعد دليلا واضحا على أن طهران لا تولي اهتماما للضغوط السياسية العلنية والسرية التي تتعرض لها.وتابع: "طهران نفذت أكبر عملية لطائرات دون طيار في العالم بمدى طيران وصل إلى ألف كيلومتر خلال عملية "الوعد الصادق 1"، التي أظهرت أيضا أن إيران لديها إرادة قوية على المستوى الدولي وكشفت عن قدرة إيران الهجومية كقوة صاروخية وطائرات دون طيار في المنطقة والعالم".ويوم الأحد، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إن المراسلات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تتضمن سوى القضايا النووية ولا تتطرق إلى قضايا مثل الوجود الإقليمي لإيران وقدراتها الصاروخية والأمن.وقال الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن المطلوب فقط من إيران ضمان أن يكون برنامجها النووي مدنيا.وتابع، مضيفا: "وافقنا بشكل أساسي على إجراء محادثات غير مباشرة مع أمريكا انطلاقا من هذه النقاط، ما يوضح عدم صحة الادعاءات التي تم طرحها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والصواريخ وما إلى ذلك".واستضافت العاصمة العمانية، مسقط، يوم السبت 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
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https://sarabic.ae/20250413/الخارجية-الإيرانية-المفاوضات-مع-أمريكا-لم-تتضمن-سوى-القضايا-النووية-1099509031.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني يحدد 3 "خطوط حمراء" لا تفاوض عليها
أكد الحرس الثوري الإيراني أن هناك 3 أشياء لا يمكن لطهران أن تتفاوض عليها تحت أي ظرف من الظروف لأنها تتعلق بسيادة البلاد.
جاء ذلك على لسان العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، خلال تصريحات صحفية، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
وقال نائيني إن "الأمن القومي والدفاع والقوة العسكرية من الخطوط الحمراء الإيرانية، التي لا يمكن مناقشتها أو التفاوض عليها".
ولفت إلى أن إن عملية "الوعد الصادق 1" كشفت حجم القدرة الهجومية الإيرانية، وكانت أول مواجهة عسكرية مباشرة وعلنية مع إسرائيل، مشيرا إلى أنها أظهرت خطط عسكرية إيرانية فريدة من نوعها.
وأوضح أن تلك العملية تعد دليلا واضحا على أن طهران لا تولي اهتماما للضغوط
السياسية العلنية والسرية التي تتعرض لها.
وتابع: "طهران نفذت أكبر عملية لطائرات دون طيار في العالم بمدى طيران وصل إلى ألف كيلومتر خلال عملية "الوعد الصادق 1"، التي أظهرت أيضا أن إيران لديها إرادة قوية على المستوى الدولي وكشفت عن قدرة إيران الهجومية كقوة صاروخية وطائرات دون طيار في المنطقة والعالم".
ويوم الأحد، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إن المراسلات مع الولايات المتحدة
الأمريكية لم تتضمن سوى القضايا النووية ولا تتطرق إلى قضايا مثل الوجود الإقليمي لإيران وقدراتها الصاروخية والأمن.
وقال الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن المطلوب فقط من إيران ضمان أن يكون برنامجها النووي مدنيا.
وتابع، مضيفا: "وافقنا بشكل أساسي على إجراء محادثات غير مباشرة مع أمريكا انطلاقا من هذه النقاط، ما يوضح عدم صحة الادعاءات التي تم طرحها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والصواريخ وما إلى ذلك".
واستضافت العاصمة العمانية، مسقط، يوم السبت 12 أبريل/ نيسان الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية
التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.