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العراق اتخذ قرارا "بشأن الإيزيديين" هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد

العراق اتخذ قرارا "بشأن الإيزيديين" هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد

سبوتنيك عربي

اتخذت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن الإيزيديين هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T18:47+0000

2025-04-16T18:47+0000

2025-04-16T18:47+0000

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أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة نفذت مشروع تمليك الإيزيديين وهو لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن العوادي في بيان له، أن "الحكومة، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدت مضيّها في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، من أجل رفع الغبن الذي أعاق نيلهم حقوقهم المشروعة، ومحو آثار السياسات الاقصائية التي اتبعها النظام الدكتاتوري المُباد".وأضاف العوادي، "وذلك ضمن مشروع تمليك الإيزيديين الذي تنفذه الحكومة لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، إيمانا منها بضرورة إنصاف هذه الشريحة".وأفاد بأنه "بعد أن انطلقت، منذ ثلاثة أيام، عملية تسليم سندات الملكية في مدينة سنجار، لأبناء شعبنا من المكون الإيزيدي، الذين حُرموا من تملّك منازلهم منذ أكثر من نصف قرن، وجه السوداني شكره إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وجميع الوزارات والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية".وأشار المسؤول العراقي إلى المضي قدما في تنفيذ المشروع لغاية إنجاز كل سندات التمليك في كل المجمعات الإيزيدية البالغ عددها 11 مجمعا، مؤكدا أن "عملية إصدار الآلاف من كتب التمليك وسندات الملكية للإيزيديين في سنجار، تأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها لتسريع عملية تمليكهم منازل في شمال وجنوب جبل سنجار".ولفت العواجي إلى أن "هذه الأماكن هي التي سكنوا فيها بعد أن ارتكب النظام المُباد في عام 1975، جريمته بهدم أكثر من 146 قرية إيزيدية، وتدمير مئات الآبار والينابيع الخاصة بهم".

https://sarabic.ae/20240806/أمين-وزارة-البيشمركة-السابق-لـسبوتنيك-هذه-العراقيل-تواجه-اتفاقسنجارالموقع-بين-كردستان-وبغداد-1091485186.html

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