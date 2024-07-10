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https://sarabic.ae/20240710/خبير-عراقي-لـسبوتنيك-لا-توجد-عراقيل-أمام-إجراء-انتخابات-برلمان-كردستان-في-موعدها-1090663285.html
خبير عراقي لـ"سبوتنيك": لا توجد عراقيل أمام إجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها
خبير عراقي لـ"سبوتنيك": لا توجد عراقيل أمام إجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشؤون العراقية والكردية، كفاح محمود، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي معوقات حتى الآن أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في الموعد... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T14:01+0000
2024-07-10T14:01+0000
العراق
بارزاني
البرلمان العراقي
إقليم كردستان العراق
تقارير سبوتنيك
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وقال في حديثه لـ "سبوتنيك": "حتى تلك اللحظة ليس هناك أي معوقات تمنع إجراء الانتخابات في العشرين من شهر أكتوبر/ تشرين أول القادم، بل على العكس هناك تحذيرات من قبل كل الفعاليات السياسية وخاصة الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وقد أعلن الحزب الديمقراطي قبل يومين بأنه اكتملت لديه قوائم المرشحين في محافظات الإقليم وتم تقديمها إلى المفوضية العليا للانتخابات وكذلك فعل الاتحاد الوطني الذي أعلن أنه جاهز وأكمل ترتيبات الحملة الانتخابية التي ينتظرون فيها إعلان موعدها من قبل المفوضية العليا".وأضاف محمود: "هذا يعني أن هناك أجواء إيجابية، خاصة بعد زيارة الرئيس مسعود بارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني والزعيم الوطني الكردي والعراقي إلى بغداد والاستقبال الحافل الكبير، الذي تم استقباله به من قبل القوى السياسية الرئيسية خاصة كتلة الإطار التنسيقي الحاكمة".وأشار الخبير في الشؤون الكردية والعراقية إلى أن "زيارة بارزاني لبغداد كانت مخرجاتها واضحة بإشاعة جو من الإيجابية في العلاقات بين بغداد وأربيل في داخل الإقليم بين الفعاليات السياسية التي تشترك هي الأخرى وخاصة الاتحاد الوطني في إئتلاف إدارة الدولة، الكل ينتظر إعلان بدء الحملة الانتخابية".وأوضح محمود أنه من الناحية الفنية واللوجستية، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها مستعدة لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المقرر الذي حدده الرئيس الإقليمي نيجيرفان بارزاني.وأردف محمود: "الشارع الكردي يتمنى أن تمر هذه الانتخابات بسلام وتنهي مرحلة من الفراغ الدستوري الذي يعم الإقليم منذ فترة طويلة بعد انتهاء المدة القانونية للبرلمان".ويعتقد خبير الشؤون العراقية والكردية أنه بمجرد انتخاب هذه الدورة من دورات البرلمان الكردي ستشرع الكثير من القوانين، وأيضا ربما يعاد النظر حتى في مسألة عدد مقاعد المكونات الذي كان قد حدد سابقا بأحد عشر مقعدا، والمحكمة الاتحادية شطبت هذا العدد من المقاعد وأبقته مئة مقعد، لذا يعتقد أن أول جلسة للبرلمان القادم هي إعادة هذه المقاعد مرة أخرى إلى هيكل البرلمان، وتشريع الكثير من القوانين".ولفت محمود إلى أن أهم القوانين التي ينتظرها الشارع الكردي هى مسودة مشروع دستور الإقليم ومناقشته ثم الاستفتاء عليه.أعلنت سلطات كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، نهاية يونيو/حزيران الماضي إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها نحو عامين، فيما رحب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات.
https://sarabic.ae/20240703/مسؤول-في-الديمقراطي-الكردستاني-زيارة-البارزاني-إلى-بغداد-مهمة-جدا--1090418712.html
https://sarabic.ae/20240603/خبير-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-تراجع-الديمقراطي-عن-مقاطعة-انتخابات-كردستان-1089473443.html
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العراق, بارزاني, البرلمان العراقي, إقليم كردستان العراق, تقارير سبوتنيك
العراق, بارزاني, البرلمان العراقي, إقليم كردستان العراق, تقارير سبوتنيك

خبير عراقي لـ"سبوتنيك": لا توجد عراقيل أمام إجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها

14:01 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIعلم كردستان
علم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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حصري
أكد الخبير في الشؤون العراقية والكردية، كفاح محمود، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي معوقات حتى الآن أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في الموعد المحدد تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك": "حتى تلك اللحظة ليس هناك أي معوقات تمنع إجراء الانتخابات في العشرين من شهر أكتوبر/ تشرين أول القادم، بل على العكس هناك تحذيرات من قبل كل الفعاليات السياسية وخاصة الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وقد أعلن الحزب الديمقراطي قبل يومين بأنه اكتملت لديه قوائم المرشحين في محافظات الإقليم وتم تقديمها إلى المفوضية العليا للانتخابات وكذلك فعل الاتحاد الوطني الذي أعلن أنه جاهز وأكمل ترتيبات الحملة الانتخابية التي ينتظرون فيها إعلان موعدها من قبل المفوضية العليا".
وأضاف محمود: "هذا يعني أن هناك أجواء إيجابية، خاصة بعد زيارة الرئيس مسعود بارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني والزعيم الوطني الكردي والعراقي إلى بغداد والاستقبال الحافل الكبير، الذي تم استقباله به من قبل القوى السياسية الرئيسية خاصة كتلة الإطار التنسيقي الحاكمة".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
مسؤول في "الديمقراطي الكردستاني": زيارة البارزاني إلى بغداد مهمة جدا
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وأشار الخبير في الشؤون الكردية والعراقية إلى أن "زيارة بارزاني لبغداد كانت مخرجاتها واضحة بإشاعة جو من الإيجابية في العلاقات بين بغداد وأربيل في داخل الإقليم بين الفعاليات السياسية التي تشترك هي الأخرى وخاصة الاتحاد الوطني في إئتلاف إدارة الدولة، الكل ينتظر إعلان بدء الحملة الانتخابية".
وأوضح محمود أنه من الناحية الفنية واللوجستية، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها مستعدة لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المقرر الذي حدده الرئيس الإقليمي نيجيرفان بارزاني.
وأكد خبير الشؤون العراقية والكردية أنه لا توجد حتى الٱن أي معوقات أو عراقيل يمكن أن تؤدي إلى تأخير أو تأجيل الانتخابات أو تعكر أجواءها على الأقل في الوقت الراهن ومستقبلا.
وأردف محمود: "الشارع الكردي يتمنى أن تمر هذه الانتخابات بسلام وتنهي مرحلة من الفراغ الدستوري الذي يعم الإقليم منذ فترة طويلة بعد انتهاء المدة القانونية للبرلمان".
الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
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3 يونيو, 17:13 GMT
ويعتقد خبير الشؤون العراقية والكردية أنه بمجرد انتخاب هذه الدورة من دورات البرلمان الكردي ستشرع الكثير من القوانين، وأيضا ربما يعاد النظر حتى في مسألة عدد مقاعد المكونات الذي كان قد حدد سابقا بأحد عشر مقعدا، والمحكمة الاتحادية شطبت هذا العدد من المقاعد وأبقته مئة مقعد، لذا يعتقد أن أول جلسة للبرلمان القادم هي إعادة هذه المقاعد مرة أخرى إلى هيكل البرلمان، وتشريع الكثير من القوانين".
ولفت محمود إلى أن أهم القوانين التي ينتظرها الشارع الكردي هى مسودة مشروع دستور الإقليم ومناقشته ثم الاستفتاء عليه.
أعلنت سلطات كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، نهاية يونيو/حزيران الماضي إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها نحو عامين، فيما رحب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات.
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