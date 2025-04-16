https://sarabic.ae/20250416/باحث-في-الشأن-الدولي-التزام-موسكو-أفقد-النظام-في-كييف-صوابه-1099588319.html
باحث في الشأن الدولي: التزام موسكو أفقد النظام في كييف صوابه
باحث في الشأن الدولي: التزام موسكو أفقد النظام في كييف صوابه
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، على عدم التزام كييف بالاتفاق المتعلّق بوقف الضربات على منشآت الطاقة في كل من روسيا... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T07:46+0000
2025-04-16T07:46+0000
2025-04-16T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح المصري أنّ "ردود فعل رئيس نظام كييف المنتهية ولايته زيلينسكي، تجاه هذه الاتفاقية لا تصبّ في مصلحته، ومنحت روسيا الأفضلية والتّفوق على المستويات السياسية والأمنية، بل وحتى العسكرية، كما عكست حجم الضّغوط الأميركية الممارسة على نظام كييف".وأضاف المصري، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي سيكون الخاسر الأكبر في حال قرّر دخول الساحة من بوابة الاستثمارات، لأنّ "القبضة الاقتصادية الحديدية باتت في يد الولايات المتحدة، وأي خطر تتعرّض له واشنطن سينعكس سلبًا على المؤسسات المالية والاقتصادية الأوروبية"، التي أصبحت "رهينة أو تابعة للسياسات الأميركية على أكثر من مستوى".
https://sarabic.ae/20250416/موسكو-دعوة-زيلينسكي-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-في-التاسع-من-مايو-مسرحية-سخيفة--1099585605.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
باحث في الشأن الدولي: التزام موسكو أفقد النظام في كييف صوابه
حصري
علّق أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، على عدم التزام كييف بالاتفاق المتعلّق بوقف الضربات على منشآت الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أنّ "التزام موسكو ببنود الاتفاق أفقد النظام في كييف صوابه".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح المصري أنّ "ردود فعل رئيس نظام كييف المنتهية ولايته زيلينسكي، تجاه هذه الاتفاقية لا تصبّ في مصلحته، ومنحت روسيا الأفضلية والتّفوق على المستويات السياسية والأمنية، بل وحتى العسكرية، كما عكست حجم الضّغوط الأميركية الممارسة على نظام كييف".
وفي ما يخصّ تصريحات مستشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، اعتبر الباحث في الشؤون الدولية أنّ الكلفة الاقتصادية لهذه الخطوة تتجاوز 2.5 تريليون يورو، مشيرًا إلى أنّ الشروط المفروضة للانضمام إلى الاتحاد صعبة للغاية، ولا سيما في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالاقتصاد الأوكراني.
وختم المصري بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تخبّط مستمر، ويحاول الإيحاء بقدرته على المواجهة من دون الاعتماد على الناتو، إلّا أنّه غير مؤهّل لذلك لا اقتصاديًا ولا إنتاجيًا.
وأضاف المصري، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي سيكون الخاسر الأكبر
في حال قرّر دخول الساحة من بوابة الاستثمارات، لأنّ "القبضة الاقتصادية الحديدية باتت في يد الولايات المتحدة، وأي خطر تتعرّض له واشنطن سينعكس سلبًا على المؤسسات المالية والاقتصادية الأوروبية"، التي أصبحت "رهينة أو تابعة للسياسات الأميركية على أكثر من مستوى".