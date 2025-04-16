باحث في الشأن الدولي: التزام موسكو أفقد النظام في كييف صوابه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250416/باحث-في-الشأن-الدولي-التزام-موسكو-أفقد-النظام-في-كييف-صوابه-1099588319.html
باحث في الشأن الدولي: التزام موسكو أفقد النظام في كييف صوابه
باحث في الشأن الدولي: التزام موسكو أفقد النظام في كييف صوابه
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، على عدم التزام كييف بالاتفاق المتعلّق بوقف الضربات على منشآت الطاقة في كل من روسيا... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T07:46+0000
2025-04-16T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح المصري أنّ "ردود فعل رئيس نظام كييف المنتهية ولايته زيلينسكي، تجاه هذه الاتفاقية لا تصبّ في مصلحته، ومنحت روسيا الأفضلية والتّفوق على المستويات السياسية والأمنية، بل وحتى العسكرية، كما عكست حجم الضّغوط الأميركية الممارسة على نظام كييف".وأضاف المصري، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي سيكون الخاسر الأكبر في حال قرّر دخول الساحة من بوابة الاستثمارات، لأنّ "القبضة الاقتصادية الحديدية باتت في يد الولايات المتحدة، وأي خطر تتعرّض له واشنطن سينعكس سلبًا على المؤسسات المالية والاقتصادية الأوروبية"، التي أصبحت "رهينة أو تابعة للسياسات الأميركية على أكثر من مستوى".
https://sarabic.ae/20250416/موسكو-دعوة-زيلينسكي-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-في-التاسع-من-مايو-مسرحية-سخيفة--1099585605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك

باحث في الشأن الدولي: التزام موسكو أفقد النظام في كييف صوابه

07:46 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حصري
علّق أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، الدكتور رائد المصري، على عدم التزام كييف بالاتفاق المتعلّق بوقف الضربات على منشآت الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أنّ "التزام موسكو ببنود الاتفاق أفقد النظام في كييف صوابه".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح المصري أنّ "ردود فعل رئيس نظام كييف المنتهية ولايته زيلينسكي، تجاه هذه الاتفاقية لا تصبّ في مصلحته، ومنحت روسيا الأفضلية والتّفوق على المستويات السياسية والأمنية، بل وحتى العسكرية، كما عكست حجم الضّغوط الأميركية الممارسة على نظام كييف".

وفي ما يخصّ تصريحات مستشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، اعتبر الباحث في الشؤون الدولية أنّ الكلفة الاقتصادية لهذه الخطوة تتجاوز 2.5 تريليون يورو، مشيرًا إلى أنّ الشروط المفروضة للانضمام إلى الاتحاد صعبة للغاية، ولا سيما في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالاقتصاد الأوكراني.

بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
موسكو: دعوة زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو "مسرحية سخيفة"
06:32 GMT

وختم المصري بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تخبّط مستمر، ويحاول الإيحاء بقدرته على المواجهة من دون الاعتماد على الناتو، إلّا أنّه غير مؤهّل لذلك لا اقتصاديًا ولا إنتاجيًا.

وأضاف المصري، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي سيكون الخاسر الأكبر في حال قرّر دخول الساحة من بوابة الاستثمارات، لأنّ "القبضة الاقتصادية الحديدية باتت في يد الولايات المتحدة، وأي خطر تتعرّض له واشنطن سينعكس سلبًا على المؤسسات المالية والاقتصادية الأوروبية"، التي أصبحت "رهينة أو تابعة للسياسات الأميركية على أكثر من مستوى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала