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https://sarabic.ae/20250416/موسكو-دعوة-زيلينسكي-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-في-التاسع-من-مايو-مسرحية-سخيفة--1099585605.html
موسكو: دعوة زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو "مسرحية سخيفة"
موسكو: دعوة زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو "مسرحية سخيفة"
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، نية فلاديمير زيلينسكي دعوة زعماء الاتحاد الأوروبي إلى كييف في التاسع من مايو/أيار... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T06:32+0000
2025-04-16T06:32+0000
روسيا
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
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وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا (عزم فلاديمير زيلينسكي دعوة قادة الاتحاد الأوروبي إلى كييف في 9 مايو) أمرٌ يمكن وصفه بتعبير بدأنا باستخدامه منذ عام 2013 تقريبا... استُخدم هذا التعبير لأول مرة آنذاك، وبدأ استخدامه بشكل منهجي. هذا التعبير هو المسرحية العبثية".وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو" نقلاً عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، أن السلطات الأوكرانية دعت زعماء أوروبيين ومسؤولين رفيعي المستوى لزيارة كييف في 9 مايو/أيار من أجل إظهار ثقل موازن لما تشهده روسيا الاتحادية في هذا اليوم وتحويل الانتباه عن موسكو، حيث سيقام عرض عسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، التي دحر فيها الجيش السوفيتي النازية.ويحاول الغرب بشكل ممنهج منذ سنوات تحريف التاريخ وتشويهه والتقليل من الدور الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في النصر على النازية ونسب هذا النصر له، على الرغم من أن التاريخ قد سجل هذا النصر باسم الاتحاد السوفيتي بسبب دوره الرئيس بالنصر على النازية وحسم المعارك، حيث وصل الجيش الأحمر إلى برلين وأعلن رسميا القضاء على النازية وإنهاء هذه الحقبة المظلمة من تاريخ العالم.
https://sarabic.ae/20250116/روسيا-ترفع-السرية-عن-وثائق-لجرائم-وحشية-نفذها-قاتل-نازي-نمساوي-في-الحرب-العالمية-الثانية-1096831766.html
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روسيا, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية
روسيا, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية

موسكو: دعوة زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو "مسرحية سخيفة"

06:32 GMT 16.04.2025
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، نية فلاديمير زيلينسكي دعوة زعماء الاتحاد الأوروبي إلى كييف في التاسع من مايو/أيار بأنها "مسرحية سخيفة".
وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا (عزم فلاديمير زيلينسكي دعوة قادة الاتحاد الأوروبي إلى كييف في 9 مايو) أمرٌ يمكن وصفه بتعبير بدأنا باستخدامه منذ عام 2013 تقريبا... استُخدم هذا التعبير لأول مرة آنذاك، وبدأ استخدامه بشكل منهجي. هذا التعبير هو المسرحية العبثية".

وأضافت زاخاروفا: "لأكثر من عشر سنوات، ميّزت هاتان الكلمتان غالبية الأحداث والخطوات والتصريحات التي نسمعها ونراها مما يُسمى بالغرب الجماعي".

صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - غنيمة حرب: مدافع بست ماسورات التابعة للقوات الألمانية النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
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16 يناير, 10:23 GMT
وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو" نقلاً عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، أن السلطات الأوكرانية دعت زعماء أوروبيين ومسؤولين رفيعي المستوى لزيارة كييف في 9 مايو/أيار من أجل إظهار ثقل موازن لما تشهده روسيا الاتحادية في هذا اليوم وتحويل الانتباه عن موسكو، حيث سيقام عرض عسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، التي دحر فيها الجيش السوفيتي النازية.
الرئيس فلاديمير بوتين في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2020
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30 يونيو 2020, 13:35 GMT

وقع زيلينسكي في عام 2023 في محاولة لتزير التاريخ والحقائق، قانونًا ينقل الاحتفال بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية من 9 مايو إلى 8 مايو، ويطلق عليه يوم الذكرى والنصر على النازية، وبعد ذلك أصبح يوم 9 مايو يوم أوروبا في أوكرانيا.

ويحاول الغرب بشكل ممنهج منذ سنوات تحريف التاريخ وتشويهه والتقليل من الدور الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في النصر على النازية ونسب هذا النصر له، على الرغم من أن التاريخ قد سجل هذا النصر باسم الاتحاد السوفيتي بسبب دوره الرئيس بالنصر على النازية وحسم المعارك، حيث وصل الجيش الأحمر إلى برلين وأعلن رسميا القضاء على النازية وإنهاء هذه الحقبة المظلمة من تاريخ العالم.
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