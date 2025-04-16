https://sarabic.ae/20250416/موسكو-دعوة-زيلينسكي-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-في-التاسع-من-مايو-مسرحية-سخيفة--1099585605.html

موسكو: دعوة زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو "مسرحية سخيفة"

موسكو: دعوة زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو "مسرحية سخيفة"

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، نية فلاديمير زيلينسكي دعوة زعماء الاتحاد الأوروبي إلى كييف في التاسع من مايو/أيار... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T06:32+0000

2025-04-16T06:32+0000

2025-04-16T06:32+0000

روسيا

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

جرائم النازية الأوكرانية

أخبار ألمانيا النازية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg

وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا (عزم فلاديمير زيلينسكي دعوة قادة الاتحاد الأوروبي إلى كييف في 9 مايو) أمرٌ يمكن وصفه بتعبير بدأنا باستخدامه منذ عام 2013 تقريبا... استُخدم هذا التعبير لأول مرة آنذاك، وبدأ استخدامه بشكل منهجي. هذا التعبير هو المسرحية العبثية".وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو" نقلاً عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، أن السلطات الأوكرانية دعت زعماء أوروبيين ومسؤولين رفيعي المستوى لزيارة كييف في 9 مايو/أيار من أجل إظهار ثقل موازن لما تشهده روسيا الاتحادية في هذا اليوم وتحويل الانتباه عن موسكو، حيث سيقام عرض عسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، التي دحر فيها الجيش السوفيتي النازية.ويحاول الغرب بشكل ممنهج منذ سنوات تحريف التاريخ وتشويهه والتقليل من الدور الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في النصر على النازية ونسب هذا النصر له، على الرغم من أن التاريخ قد سجل هذا النصر باسم الاتحاد السوفيتي بسبب دوره الرئيس بالنصر على النازية وحسم المعارك، حيث وصل الجيش الأحمر إلى برلين وأعلن رسميا القضاء على النازية وإنهاء هذه الحقبة المظلمة من تاريخ العالم.

https://sarabic.ae/20250116/روسيا-ترفع-السرية-عن-وثائق-لجرائم-وحشية-نفذها-قاتل-نازي-نمساوي-في-الحرب-العالمية-الثانية-1096831766.html

https://sarabic.ae/20200630/بوتين-روسيا-لن-تسمح-للباطل-بمحو-مأثرة-الشعب-السوفييتي-في-الحرب-ضد-النازية-1045872919.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية