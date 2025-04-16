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بعد التوتر الكبير... فرنسا تتحدث عن حوار صريح مع الجزائر
بعد التوتر الكبير... فرنسا تتحدث عن حوار صريح مع الجزائر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن "بلاده أظهرت قدرتها على الرد دون تردد وبحزم على الجزائر، لكن ينبغي على المدى الطويل معاودة الحوار معها لما في ذلك... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:08+0000
2025-04-16T09:08+0000
الجزائر
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وقال بارو في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر"، اليوم الأربعاء: "أقول ببساطة، إن أردنا نتائج للفرنسيين يجب علينا يوماً ما أن نعود إلى حوار صريح وواضح مع السلطات الجزائرية".وإذ أوضح أن "الحوار هو السبيل الوحيد لحل التوتر بشكل مستدام"، أكد أن "من يدعو إلى غير الحوار، هو غير مسؤول، إذ يجب إعطاء فرصة للحوار".وتأتي تصريحات بارو غداة إعلان الإليزيه طرد 12 معاوناً قنصلياً جزائرياً، وذلك رداً على إجراء مماثل اتخذته الجزائر.وكانت أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد الماضي، أن 12 موظفاً تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية في الجزائر، أشخاص غير مرغوب بهم على أراضيها وأمهلتهم 48 ساعة للمغادرة، رداً على توقيف معاون قنصلي جزائري في فرنسا.ودافعت الجزائر عن قرارها "السيادي"، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية الكاملة عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250415/فرنسا-تعلن-طرد-12-دبلوماسيا-جزائريا-واستدعاء-سفيرها-في-الجزائر-1099577868.html
https://sarabic.ae/20250415/تحرك-جزائري-مهم-في-وجه-فرنسا-بعد-أزمة-الدبلوماسيين--1099552037.html
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الجزائر, أخبار فرنسا , العالم
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم

بعد التوتر الكبير... فرنسا تتحدث عن حوار صريح مع الجزائر

09:08 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن "بلاده أظهرت قدرتها على الرد دون تردد وبحزم على الجزائر، لكن ينبغي على المدى الطويل معاودة الحوار معها لما في ذلك مصلحة الفرنسيين".
وقال بارو في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر"، اليوم الأربعاء: "أقول ببساطة، إن أردنا نتائج للفرنسيين يجب علينا يوماً ما أن نعود إلى حوار صريح وواضح مع السلطات الجزائرية".
وأضاف بارو: "لدينا مصلحة في إقامة علاقة طبيعية مع الجزائر، والخروج من التوتر لنتمكن من ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية، وإقامة حوار في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، والإفراج عن مواطننا بوعلام صنصال المعتقل تعسفياً في الجزائر".
برج إيفل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
فرنسا تعلن طرد 12 دبلوماسيا جزائريا واستدعاء سفيرها في الجزائر
أمس, 17:07 GMT
وإذ أوضح أن "الحوار هو السبيل الوحيد لحل التوتر بشكل مستدام"، أكد أن "من يدعو إلى غير الحوار، هو غير مسؤول، إذ يجب إعطاء فرصة للحوار".
وتأتي تصريحات بارو غداة إعلان الإليزيه طرد 12 معاوناً قنصلياً جزائرياً، وذلك رداً على إجراء مماثل اتخذته الجزائر.
أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
تحرك جزائري مهم في وجه فرنسا بعد أزمة الدبلوماسيين
أمس, 14:42 GMT
وكانت أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد الماضي، أن 12 موظفاً تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية في الجزائر، أشخاص غير مرغوب بهم على أراضيها وأمهلتهم 48 ساعة للمغادرة، رداً على توقيف معاون قنصلي جزائري في فرنسا.

ودافعت الجزائر عن قرارها "السيادي"، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية الكاملة عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
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