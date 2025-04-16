https://sarabic.ae/20250416/بوتين-يشكر-قيادة-حركة-حماس-على-إطلاق-سراح-الرهائن--1099610995.html
بوتين يشكر قيادة حركة "حماس" على إطلاق سراح الرهائن
بوتين يشكر قيادة حركة "حماس" على إطلاق سراح الرهائن
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، في الكرملين، بالمواطن الإسرائيلي والروسي ألكسندر تروفانوف، ووالدته وخطيبته، الذين تم إطلاق سراحهم من الأسر... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T20:23+0000
2025-04-16T20:23+0000
2025-04-16T20:23+0000
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وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا ألكسندر تروفانوف على إطلاق سراحه من الأسر في غزة.وقال بوتين في الاجتماع: "أريد أن أهنئكم على حقيقة أن لدينا الفرصة، لديكم الفرصة للتواصل مع بعضكم البعض، وأنتم في منزلكم".تم إطلاق سراح تروفانوف من الأسر في قطاع غزة في 15 فبراير/شباط الفات ، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أمضى ما يقرب من 500 يوم في الأسر. وقال بوتين في وقت سابق إن إطلاق سراح المواطن الروسي تروفانوف أصبح ممكنا بفضل السياسة الروسية في الشرق الأوسط وحسن نية قيادة حركة "حماس".
https://sarabic.ae/20250416/لتسريبه-وثائق-سرية--تفاصيل-جديدة-بشأن-اعتقال-عميل-في-الشاباك-الإسرائيلي-1099610164.html
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غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
بوتين يشكر قيادة حركة "حماس" على إطلاق سراح الرهائن
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، في الكرملين، بالمواطن الإسرائيلي والروسي ألكسندر تروفانوف، ووالدته وخطيبته، الذين تم إطلاق سراحهم من الأسر في غزة.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا ألكسندر تروفانوف على إطلاق سراحه من الأسر في غزة.
وقال بوتين في الاجتماع: "أريد أن أهنئكم على حقيقة أن لدينا الفرصة، لديكم الفرصة للتواصل مع بعضكم البعض، وأنتم في منزلكم".
وأشار الرئيس بأسف إلى أن والد العائلة لم يكن موجودًا. وقال بوتين "الحمد لله أنكم على قيد الحياة وبصحة جيدة وهنا معا".
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه لقيادة حركة "حماس" لإطلاق سراح عائلة تروفانوف.
تم إطلاق سراح تروفانوف من الأسر في قطاع غزة في 15 فبراير/شباط الفات ، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أمضى ما يقرب من 500 يوم في الأسر.
وقال بوتين في وقت سابق إن إطلاق سراح المواطن الروسي تروفانوف أصبح ممكنا بفضل السياسة الروسية في الشرق الأوسط وحسن نية قيادة حركة "حماس".