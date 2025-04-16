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https://sarabic.ae/20250416/لتسريبه-وثائق-سرية--تفاصيل-جديدة-بشأن-اعتقال-عميل-في-الشاباك-الإسرائيلي-1099610164.html
لتسريبه وثائق سرية.. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال عميل في "الشاباك" الإسرائيلي
لتسريبه وثائق سرية.. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال عميل في "الشاباك" الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن ملف اعتقال عميل في جهاز "الشاباك" قام بتسريب معلومات ووثائق مهمة وسرية للصحفيين. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T19:26+0000
2025-04-16T19:26+0000
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وذكرت القناة الإسرائيلية i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، أن عميل الشاباك تم تجنيده للخدمة الاحتياطية في بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعمل في المنطقة الجنوبية.وأكدت القناة أنه تم تكليف العميل الذي تم ترميزه بـ"أ" بدور التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وأنه "في منصبه لم يكن له أي علاقة بالقضيتين اللتين سربهما، ويشتبه في أنه قام بالبحث بشكل نشط عن الوثائق في أجهزة الشاباك ثم سربها، ولم يتم وضعه أبداً في منصب يتطلب تصنيف الوثائق".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "أ" كان يعتزم تسريب الوثائق التي تم تسريبها إلى الصحافيان عاميت سيجل وشيريت أفيتان، وأيضا إلى عدد من الصحفيين الآخرين - وفي النهاية، لم يحدث ذلك.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأنه رُفع أمر حظر النشر المفروض على القضية الأمنية الجديدة، بناء على طلب جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع والشرطة الإسرائيلية. في وقت قال جهاز "الشاباك" ووزارة الدفاع الإسرائيليين إن "الأمر تم انتهاكه بشكل صارخ، وكان الهدف من رفعه الحد من انتشار المعلومات المضللة".ويشار إلى أن العميل "أ" ضابط في "الشاباك"، اعتُقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية ومعلومات إلى وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، وصحفيين اثنين هما عاميت سيغيل من القناة الإسرائيلية الثانية عشرة وشيريت أفيتان من صحيفة "يسرائيل هيوم".وألقي القبض على العميل في التاسع من الشهر الجاري للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية، حيث استغل "أ" منصبه الأمني وإمكانية وصوله إلى أنظمة الشاباك، وقدم معلومات سرية في عدة مناسبات لجهات غير مصرح لها.ونتيجة لخطورة المخالفات المنسوبة إليه، أُلقي القبض عليه وصدر بحقه أمر بمنعه من مقابلة محام، ورُفع هذا الأمر لاحقا، خاصة وأن نقل تلك المعلومات كان سريا وإلى جهات غير مصرح بها.
https://sarabic.ae/20250326/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-أمام-مبنى-الحكومة-بالقدس-احتجاجا-على-إقالة-رئيس-الشاباك-فيديو-1098981333.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار

لتسريبه وثائق سرية.. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال عميل في "الشاباك" الإسرائيلي

19:26 GMT 16.04.2025
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن ملف اعتقال عميل في جهاز "الشاباك" قام بتسريب معلومات ووثائق مهمة وسرية للصحفيين.
وذكرت القناة الإسرائيلية i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، أن عميل الشاباك تم تجنيده للخدمة الاحتياطية في بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعمل في المنطقة الجنوبية.
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وأكدت القناة أنه تم تكليف العميل الذي تم ترميزه بـ"أ" بدور التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وأنه "في منصبه لم يكن له أي علاقة بالقضيتين اللتين سربهما، ويشتبه في أنه قام بالبحث بشكل نشط عن الوثائق في أجهزة الشاباك ثم سربها، ولم يتم وضعه أبداً في منصب يتطلب تصنيف الوثائق".
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "أ" كان يعتزم تسريب الوثائق التي تم تسريبها إلى الصحافيان عاميت سيجل وشيريت أفيتان، وأيضا إلى عدد من الصحفيين الآخرين - وفي النهاية، لم يحدث ذلك.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأنه رُفع أمر حظر النشر المفروض على القضية الأمنية الجديدة، بناء على طلب جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع والشرطة الإسرائيلية.
في وقت قال جهاز "الشاباك" ووزارة الدفاع الإسرائيليين إن "الأمر تم انتهاكه بشكل صارخ، وكان الهدف من رفعه الحد من انتشار المعلومات المضللة".
ويشار إلى أن العميل "أ" ضابط في "الشاباك"، اعتُقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية ومعلومات إلى وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، وصحفيين اثنين هما عاميت سيغيل من القناة الإسرائيلية الثانية عشرة وشيريت أفيتان من صحيفة "يسرائيل هيوم".
وألقي القبض على العميل في التاسع من الشهر الجاري للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية، حيث استغل "أ" منصبه الأمني وإمكانية وصوله إلى أنظمة الشاباك، وقدم معلومات سرية في عدة مناسبات لجهات غير مصرح لها.
ونتيجة لخطورة المخالفات المنسوبة إليه، أُلقي القبض عليه وصدر بحقه أمر بمنعه من مقابلة محام، ورُفع هذا الأمر لاحقا، خاصة وأن نقل تلك المعلومات كان سريا وإلى جهات غير مصرح بها.
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