خبير لـ"سبوتنيك": اجتماع كييف في مايو استعراضي والقيادة الأوكرانية ستنصاع للإرادة الأميركية
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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تناول أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية، الدكتور أسعد العويوي، دعوة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، الدول الأوروبية إلى عقد اجتماع في كييف في التاسع من أيار/مايو المقبل، معتبرًا أن الدول الغربية تسعى إلى استخدام أوكرانيا كورقة ضغط ضد روسيا، بهدف استنزاف اقتصادها والحد من نفوذها السياسي المتنامي.
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وصف العويوي الاجتماع المُرتقب بأنّه "مجرّد عملية استعراضيّة"، مشيرًا إلى أن القيادة الأوكرانية ستنصاع في نهاية المطاف للرؤية الواقعية التي تفرضها الإرادة الأميركية الجديدة، الساعية إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية والتخلص من إرث إدارة بايدن "الثقيل"، وأكّد أن روسيا تمثّل الضّامن الحقيقي للاستقرار العالمي.
وفيما يتعلّق باجتماع الأمن في البحر الأسود، الذي يُعقد في تركيا بغياب روسيا، رأى أستاذ العلوم السياسيّة أنّه قد يكون ذا طابع استكشافي، مشدّدًا على أنّ "روسيا تُعدّ الشريك الأكبر في هذه المنطقة، وأن أي محاولات لرسم سياسات أمنية في البحر الأسود دون مشاركتها، لن يُكتب لها النجاح".
وحول زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو، أشار نائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية إلى الدور الفاعل الذي تلعبه قطر في حل الصراعات الإقليمية، وخبرتها في خفض التوتّر وإنهاء الحروب، معبّرًا عن رغبة الدوحة في لعب دور إيجابي ضمن مسار الأزمة الأوكرانية، وأوضح أن مسار الوساطة قد ينطلق من الولايات المتحدة، تمهيدًا لتمكين قطر من أداء هذا الدور.
كما أشار العويوي إلى تزامن الزيارة مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى موسكو في إطار تنسيق الجهود بين الأطراف المختلفة لإقناع الولايات المتحدة بضرورة التوصّل إلى تسوية للملف النووي الإيراني، مؤكّدًا دور روسيا الإيجابي في الدفع نحو حل دبلوماسي، ورفع الحصار المفروض على إيران.