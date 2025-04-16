خبير لـ"سبوتنيك": اجتماع كييف في مايو استعراضي والقيادة الأوكرانية ستنصاع للإرادة الأميركية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250416/خبير-لـسبوتنيك-اجتماع-كييف-في-مايو-استعراضي-والقيادة-الأوكرانية-ستنصاع-للإرادة-الأميركية-1099607697.html
خبير لـ"سبوتنيك": اجتماع كييف في مايو استعراضي والقيادة الأوكرانية ستنصاع للإرادة الأميركية
خبير لـ"سبوتنيك": اجتماع كييف في مايو استعراضي والقيادة الأوكرانية ستنصاع للإرادة الأميركية
سبوتنيك عربي
تناول أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية، الدكتور أسعد العويوي، دعوة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، الدول... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T17:17+0000
2025-04-16T17:17+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_bc3fd45b54c9ed97ef550969a31ee5a7.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وصف العويوي الاجتماع المُرتقب بأنّه "مجرّد عملية استعراضيّة"، مشيرًا إلى أن القيادة الأوكرانية ستنصاع في نهاية المطاف للرؤية الواقعية التي تفرضها الإرادة الأميركية الجديدة، الساعية إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية والتخلص من إرث إدارة بايدن "الثقيل"، وأكّد أن روسيا تمثّل الضّامن الحقيقي للاستقرار العالمي.كما أشار العويوي إلى تزامن الزيارة مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى موسكو في إطار تنسيق الجهود بين الأطراف المختلفة لإقناع الولايات المتحدة بضرورة التوصّل إلى تسوية للملف النووي الإيراني، مؤكّدًا دور روسيا الإيجابي في الدفع نحو حل دبلوماسي، ورفع الحصار المفروض على إيران.
https://sarabic.ae/20250416/بلغاريا-تتراجع-عن-بيع-مفاعلات-نووية-روسية-لأوكرانيا-1099604196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_42:0:930:666_1920x0_80_0_0_a822f3c18ac9e19a413bac39b8f30f98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير لـ"سبوتنيك": اجتماع كييف في مايو استعراضي والقيادة الأوكرانية ستنصاع للإرادة الأميركية

17:17 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
تناول أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية، الدكتور أسعد العويوي، دعوة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، الدول الأوروبية إلى عقد اجتماع في كييف في التاسع من أيار/مايو المقبل، معتبرًا أن الدول الغربية تسعى إلى استخدام أوكرانيا كورقة ضغط ضد روسيا، بهدف استنزاف اقتصادها والحد من نفوذها السياسي المتنامي.
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وصف العويوي الاجتماع المُرتقب بأنّه "مجرّد عملية استعراضيّة"، مشيرًا إلى أن القيادة الأوكرانية ستنصاع في نهاية المطاف للرؤية الواقعية التي تفرضها الإرادة الأميركية الجديدة، الساعية إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية والتخلص من إرث إدارة بايدن "الثقيل"، وأكّد أن روسيا تمثّل الضّامن الحقيقي للاستقرار العالمي.
وفيما يتعلّق باجتماع الأمن في البحر الأسود، الذي يُعقد في تركيا بغياب روسيا، رأى أستاذ العلوم السياسيّة أنّه قد يكون ذا طابع استكشافي، مشدّدًا على أنّ "روسيا تُعدّ الشريك الأكبر في هذه المنطقة، وأن أي محاولات لرسم سياسات أمنية في البحر الأسود دون مشاركتها، لن يُكتب لها النجاح".
مفاعل نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
بلغاريا تتراجع عن بيع مفاعلات نووية روسية لأوكرانيا
14:03 GMT
وحول زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو، أشار نائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية إلى الدور الفاعل الذي تلعبه قطر في حل الصراعات الإقليمية، وخبرتها في خفض التوتّر وإنهاء الحروب، معبّرًا عن رغبة الدوحة في لعب دور إيجابي ضمن مسار الأزمة الأوكرانية، وأوضح أن مسار الوساطة قد ينطلق من الولايات المتحدة، تمهيدًا لتمكين قطر من أداء هذا الدور.
كما أشار العويوي إلى تزامن الزيارة مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى موسكو في إطار تنسيق الجهود بين الأطراف المختلفة لإقناع الولايات المتحدة بضرورة التوصّل إلى تسوية للملف النووي الإيراني، مؤكّدًا دور روسيا الإيجابي في الدفع نحو حل دبلوماسي، ورفع الحصار المفروض على إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала