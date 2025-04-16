https://sarabic.ae/20250416/بلغاريا-تتراجع-عن-بيع-مفاعلات-نووية-روسية-لأوكرانيا-1099604196.html
بلغاريا تتراجع عن بيع مفاعلات نووية روسية لأوكرانيا
بلغاريا تتراجع عن بيع مفاعلات نووية روسية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة البلغارية عدم بيع مفاعليها النوويين الروسيين غير المستخدمين لأوكرانيا، وذلك في خطوة مفاجئة اتفق عليها جميع الشركاء في الائتلاف الحكومي البلغاري. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T14:03+0000
2025-04-16T14:03+0000
2025-04-16T14:03+0000
بلغاريا
أخبار أوكرانيا
مفاعلات نووية
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ونقل موقع "يور أكتيف" عن زعيم الحزب الاشتراكي البلغاري ونائب رئيس الوزراء، أتاناس زافيروف، قوله: "منذ البداية، أصرينا على أن هذه المفاعلات ليست للبيع، فهي مورد أساسي لبلغاريا، وجزء من أمن الطاقة والاستقلال الاقتصادي لبلادنا".وأكد زافيروف أن "بلغاريا تمتلك الخبرة الكافية وموقعاً جاهزاً لبناء محطة طاقة نووية ثانية، رغم تخلي الحكومة منذ فترة طويلة عن مشروع بيلين، الذي شهد إنفاق أكثر من مليار يورو دون نتائج ملموسة".وبدلاً من ذلك، اختارت السلطات في صوفيا بناء وحدتين نوويتين جديدتين في محطة كوزلودوي للطاقة النووية باستخدام تقنية "إيه بي-1000" المصممة أمريكيا من شركة "ويستنغهاوس"، مع اختيار شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية كشركة بناء.وكانت سعت أوكرانيا لشراء المفاعلين الروسيين من بلغاريا نظراً لامتلاكها البنية التحتية اللازمة لإكمال محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية، المتوافقة مع نفس نوع المفاعلين، وبلغ السعر المقترح ما يزيد قليلاً عن 600 مليون يورو، وكان البرلمان الأوكراني أقر تشريعاً يُعطي الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ.
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بلغاريا, أخبار أوكرانيا, مفاعلات نووية
بلغاريا, أخبار أوكرانيا, مفاعلات نووية
بلغاريا تتراجع عن بيع مفاعلات نووية روسية لأوكرانيا
أعلنت الحكومة البلغارية عدم بيع مفاعليها النوويين الروسيين غير المستخدمين لأوكرانيا، وذلك في خطوة مفاجئة اتفق عليها جميع الشركاء في الائتلاف الحكومي البلغاري.
ونقل موقع "يور أكتيف" عن زعيم الحزب الاشتراكي البلغاري ونائب رئيس الوزراء، أتاناس زافيروف، قوله: "منذ البداية، أصرينا على أن هذه المفاعلات ليست للبيع، فهي مورد أساسي لبلغاريا، وجزء من أمن الطاقة والاستقلال الاقتصادي
لبلادنا".
وأضاف: "لدينا قرار جماعي بشأن مصير المفاعلين، لن يباعا، هذا قرار يدعمه جميع شركاء الائتلاف"، وتابع: "أشكر شركاءنا على وقوفهم صفاً واحداً وراء هذا الخيار الاستراتيجي".
وأكد زافيروف أن "بلغاريا
تمتلك الخبرة الكافية وموقعاً جاهزاً لبناء محطة طاقة نووية ثانية، رغم تخلي الحكومة منذ فترة طويلة عن مشروع بيلين، الذي شهد إنفاق أكثر من مليار يورو دون نتائج ملموسة".
والمفاعلان الروسيان من طراز "في في إي آر - 1000"، بالإضافة إلى أربعة مولدات بخارية وأربع مضخات تدوير، مخزّنة منذ سنوات في موقع بالقرب من نهر الدانوب بعد أن تخلت بلغاريا عن خطط بناء محطة بيلين للطاقة النووية.
20 فبراير 2024, 08:18 GMT
وبدلاً من ذلك، اختارت السلطات في صوفيا بناء وحدتين نوويتين جديدتين في محطة كوزلودوي للطاقة النووية باستخدام تقنية "إيه بي-1000" المصممة أمريكيا من شركة "ويستنغهاوس"، مع اختيار شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية كشركة بناء.
وكانت سعت أوكرانيا
لشراء المفاعلين الروسيين من بلغاريا نظراً لامتلاكها البنية التحتية اللازمة لإكمال محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية، المتوافقة مع نفس نوع المفاعلين، وبلغ السعر المقترح ما يزيد قليلاً عن 600 مليون يورو، وكان البرلمان الأوكراني أقر تشريعاً يُعطي الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ.