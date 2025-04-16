رئيس الوزراء: سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع تقديم مساعدات عسكرية لكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250416/رئيس-الوزراء-سلوفاكيا-لن-تشارك-في-مشاريع-تقديم-مساعدات-عسكرية-لكييف-1099613831.html
رئيس الوزراء: سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع تقديم مساعدات عسكرية لكييف
رئيس الوزراء: سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع تقديم مساعدات عسكرية لكييف
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع مالية تهدف إلى شراء أسلحة لأوكرانيا. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T23:33+0000
2025-04-16T23:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dffe03543f79bcca4258eff37db759ba.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال فيكو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي في زغرب يوم الأربعاء، "لن تُقدّم الحكومة السلوفاكية لأوكرانيا أي هدايا على شكل مساعدات عسكرية، ولن تشارك في الآليات المالية التي من شأنها أن تُفضي إلى شراء أسلحة لأوكرانيا".وفي الوقت نفسه، أبدت الحكومة السلوفاكية استعدادها لتنفيذ مشاريع إنسانية مشتركة مع أوكرانيا.وكان فيكو قد صرّح سابقًا بأن سلوفاكيا لن تدعم اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص أموال من ميزانية البلاد لدعم أوكرانيا.وأوضح أنه ينبغي للدول اتخاذ قرارات بشأن المساعدة المالية لأوكرانيا بشكل مستقل وعلى أساس الاتفاقيات الثنائية مع كييف.
https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-القطري-الدوحة-مستعدة-للتوسط-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1099584140.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_980c3abd13d62271428c822aa4553e47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلوفاكيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء: سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع تقديم مساعدات عسكرية لكييف

23:33 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Petr David Josek
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع مالية تهدف إلى شراء أسلحة لأوكرانيا.
موسكو –سبوتنيك. وقال فيكو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي في زغرب يوم الأربعاء، "لن تُقدّم الحكومة السلوفاكية لأوكرانيا أي هدايا على شكل مساعدات عسكرية، ولن تشارك في الآليات المالية التي من شأنها أن تُفضي إلى شراء أسلحة لأوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، أبدت الحكومة السلوفاكية استعدادها لتنفيذ مشاريع إنسانية مشتركة مع أوكرانيا.
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: الدوحة مستعدة للتوسط لحل النزاع في أوكرانيا
00:45 GMT
وكان فيكو قد صرّح سابقًا بأن سلوفاكيا لن تدعم اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص أموال من ميزانية البلاد لدعم أوكرانيا.
وأوضح أنه ينبغي للدول اتخاذ قرارات بشأن المساعدة المالية لأوكرانيا بشكل مستقل وعلى أساس الاتفاقيات الثنائية مع كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала