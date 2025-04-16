https://sarabic.ae/20250416/رئيس-الوزراء-سلوفاكيا-لن-تشارك-في-مشاريع-تقديم-مساعدات-عسكرية-لكييف-1099613831.html
رئيس الوزراء: سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع تقديم مساعدات عسكرية لكييف
رئيس الوزراء: سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع تقديم مساعدات عسكرية لكييف
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع مالية تهدف إلى شراء أسلحة لأوكرانيا. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T23:33+0000
2025-04-16T23:33+0000
2025-04-16T23:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو –سبوتنيك. وقال فيكو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي في زغرب يوم الأربعاء، "لن تُقدّم الحكومة السلوفاكية لأوكرانيا أي هدايا على شكل مساعدات عسكرية، ولن تشارك في الآليات المالية التي من شأنها أن تُفضي إلى شراء أسلحة لأوكرانيا".وفي الوقت نفسه، أبدت الحكومة السلوفاكية استعدادها لتنفيذ مشاريع إنسانية مشتركة مع أوكرانيا.وكان فيكو قد صرّح سابقًا بأن سلوفاكيا لن تدعم اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص أموال من ميزانية البلاد لدعم أوكرانيا.وأوضح أنه ينبغي للدول اتخاذ قرارات بشأن المساعدة المالية لأوكرانيا بشكل مستقل وعلى أساس الاتفاقيات الثنائية مع كييف.
https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-القطري-الدوحة-مستعدة-للتوسط-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1099584140.html
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سلوفاكيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء: سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع تقديم مساعدات عسكرية لكييف
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا لن تشارك في مشاريع مالية تهدف إلى شراء أسلحة لأوكرانيا.
موسكو –سبوتنيك. وقال فيكو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي في زغرب يوم الأربعاء، "لن تُقدّم الحكومة السلوفاكية لأوكرانيا أي هدايا على شكل مساعدات عسكرية، ولن تشارك في الآليات المالية التي من شأنها أن تُفضي إلى شراء أسلحة لأوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، أبدت الحكومة السلوفاكية استعدادها لتنفيذ مشاريع إنسانية مشتركة مع أوكرانيا
.
وكان فيكو قد صرّح سابقًا بأن سلوفاكيا لن تدعم اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص أموال من ميزانية البلاد لدعم أوكرانيا.
وأوضح أنه ينبغي للدول اتخاذ قرارات بشأن المساعدة المالية لأوكرانيا بشكل مستقل وعلى أساس الاتفاقيات الثنائية مع كييف.