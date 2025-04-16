https://sarabic.ae/20250416/عميد-كلية-الحقوق-في-الجامعة-اللبنانية-ترامب-صادق-بسعيه-للسلام-مع-روسيا--1099606340.html

عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية: ترامب صادق بسعيه للسلام مع روسيا

عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية: ترامب صادق بسعيه للسلام مع روسيا

سبوتنيك عربي

علّق العميد السابق في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، الدكتور كاميل حبيب، على الدور القطري وأهمية الزيارة المرتقبة لأمير قطر إلى روسيا ودورها في الأزمة... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T16:00+0000

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ولفت حبيب في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "السياسة الروسية هي سياسة أكثر واقعية ومنفتحة على العالم"، والتواصل بين موسكو وواشنطن في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية مباشر ويجري عبر قنوات الرئيسين بوتين وترامب.واعتبر العميد السابق في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، أنّ "ترامب متناقد في تصريحاته ويجب أنّ نرى هل هو مستعدّ للتفاوض مع روسيا حول أوكرانيا وكم هو قادر أنّ يطمئنهم"، مؤكدا أنّ "روسيا لا تستجدي دورها من أحد في موضوع أوكرانيا".كما اوضح أنّ "ترامب صادق بسعيه للسلام مع روسيا لأنّ ذلك سيسهل عليه عقد استثمارات أميركية في روسيا والعكس"، معتبرا أنّه "على الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، أنّ يفكر مالياً ويتبع الأمريكيين في موضوع التفاوض مع روسيا وإلا فهو خاسر".وأكّد أنّ "أوكرانيا لا تستطيع مواصلة الحرب من دون الولايات المتحدة الأميركية، وبرأيه" روسيا تمكّنت من تحقيق أهدافها في أوكرانيا، بينما زيلينسكي لم يحقق شيئا".واعتبر حبيب أنّ "فرنسا بعد خسارتها لمواقع عدة في افريقيا باتت تبحث عن دور لها في لبنان كمدخل إلى منطقة الشرق الأوسط".وعن وجود ما يعرف بالدولة العميقة في الولايات المتحدة الأميركية، لفت الى أنّ "ترامب يعتبر من نتاج الدولة العميقة، كما يوجد أكثر من دولة عميقة وفي مسارات متعدّدة".أيضا، أكّد ضيف "سبوتنيك"، على أنّ "الاتفاق بين بوتين ترامب سيحصل وغير ذلك يعني انه لن يكون هناك فرصة أخرى لتحقيق أي إتفاق في ولاية ما بعد ترامب".أما بالنسبة للاتفاق الاستراتيجي بين إيران وروسيا"، قال حبيب: إنّ "هذا الاتفاق ليس الوحيد الذي وقّعته إيران مع دولة كبرى فهي وقعت شراكة استراتيجية مع الصين و السعودية".واعتبر أنّ "المفاوضات الإيرانية الأمريكية ما كانت لتحصل إلاّ لسببين، الأول إتجاه ترامب للحلّ العسكري، والثاني أنّ إيران تريد رفع العقوبات عنها، إضافة الى حاجة ترامب لدخول الاستثمارات الأمريكية في السوق الإيرانية"، معرباً عن "تفاؤله بحصول الاتفاق في الوقت القريب".

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