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https://sarabic.ae/20250416/غزة-مقتل-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-خيام-النازحين-بخان-يونس-1099613628.html
غزة.. مقتل العشرات في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بخان يونس
غزة.. مقتل العشرات في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بخان يونس
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، مقتل 15 شخصًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T22:22+0000
2025-04-16T23:20+0000
غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم
قصف إسرائيلي
طوفان الأقصى
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القاهرة –سبوتنيك. وقال الدفاع المدني في بيان له عبر تطبيق "تليغرام": "انتشال أكثر من 15 شهيد معظمهم من النساء والأطفال في استهداف إسرائيلي خيام النازحين في نهاية شارع الإسطبل بمواصي خان يونس".وأضاف، "أدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام واحتراق الجثامين والمصابين".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل عشرة أشخاص نتيجة قصف طائرة إسرائيلية مسيرة على خيمة للنازحين في خان يونس.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، في 18 مارس/آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250416/تقرير-حماس-تحافظ-على-قوتها-ولا-تدخل-في-قتال-مباشر-مع-الجيش-الإسرائيلي-1099611335.html
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غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى

غزة.. مقتل العشرات في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بخان يونس

22:22 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 23:20 GMT 16.04.2025)
© Sputnikنازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء
نازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، مقتل 15 شخصًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
القاهرة –سبوتنيك. وقال الدفاع المدني في بيان له عبر تطبيق "تليغرام": "انتشال أكثر من 15 شهيد معظمهم من النساء والأطفال في استهداف إسرائيلي خيام النازحين في نهاية شارع الإسطبل بمواصي خان يونس".
وأضاف، "أدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام واحتراق الجثامين والمصابين".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل عشرة أشخاص نتيجة قصف طائرة إسرائيلية مسيرة على خيمة للنازحين في خان يونس.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، في 18 مارس/آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
تقرير: "حماس" تحافظ على قوتها ولا تدخل في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي
20:55 GMT
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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