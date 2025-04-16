https://sarabic.ae/20250416/تقرير-حماس-تحافظ-على-قوتها-ولا-تدخل-في-قتال-مباشر-مع-الجيش-الإسرائيلي-1099611335.html
تقرير: "حماس" تحافظ على قوتها ولا تدخل في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي
تقرير: "حماس" تحافظ على قوتها ولا تدخل في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حركة "حماس" تحافظ على قوتها ولا تدخل في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكري إسرائيلي كبير، أن حركة حماس لا تحاول الدخول في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي من أجل الحفاظ على قوتها العسكرية في قطاع غزة.وأوضح المصدر العسكري الإسرائيلي، لم تذكره الصحيفة - أن "إسرائيل لم تنجح بعد في حسم المعركة ضد حماس ولم نهزمها أو نستعيد المختطفين".وأشار المصدر نفسه إلى أن حركة حماس تستعد للمناورة الكبرى وتركز على زرع العبوات الناسفة في مناطق مختلفة بقطاع غزة. استأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250416/تركيا-تكشف-حقيقة-وجود-خطة-لتوطين-فلسطينيين-من-غزة-في-سوريا-1099607806.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
تقرير: "حماس" تحافظ على قوتها ولا تدخل في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي
ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حركة "حماس" تحافظ على قوتها ولا تدخل في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة
معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكري إسرائيلي كبير، أن حركة حماس لا تحاول الدخول في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي من أجل الحفاظ على قوتها العسكرية في قطاع غزة.
وأوضح المصدر العسكري الإسرائيلي، لم تذكره الصحيفة - أن "إسرائيل لم تنجح بعد في حسم المعركة ضد حماس ولم نهزمها أو نستعيد المختطفين".
وأشار المصدر نفسه إلى أن حركة حماس تستعد للمناورة الكبرى وتركز على زرع العبوات الناسفة في مناطق مختلفة بقطاع غزة.
استأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي
باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
في المقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.