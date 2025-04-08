https://sarabic.ae/20250408/آلاف-المصريين-يحتشدون-في-العريش-رفضا-لتهجير-الفلسطينيين-صور-1099336682.html

آلاف المصريين يحتشدون في العريش رفضا لتهجير الفلسطينيين... صور

آلاف المصريين يحتشدون في العريش رفضا لتهجير الفلسطينيين... صور

سبوتنيك عربي

استقبلت حشود غفيرة من المصريين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مدخل مطار العريش، حيث بادلا الجماهير التحية خلال... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T11:47+0000

2025-04-08T11:47+0000

2025-04-08T11:47+0000

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وحمل المصريون لافتات كتبت عليها "لا للتهجير" باللغتين العربية والإنجليزية وأخرى كتب عليها "غزه خط أحمر.. فلسطين خط أحمر .. الشعب المصري يرفض التهجير"، ورفعوا أعلام مصر وفلسطين.وتوافدت منذ الصباح الباكر الحافلات التي تقل المصريين من المحافظات المختلفة في مساراتها من أنفاق قناة السويس حتى مقرها في العريش وعليها الأعلام المصرية والفلسطينية.ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مدينة العريش، حيث من المقرر أن تشمل الزيارة تفقد مستشفى العريش العام وميناء العريش البحري ومخازن المساعدات اللوجستية الموجهة لقطاع غزة.و كانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت توجه ماكرون إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كلم عن قطاع غزة، على وفد يضم وزراء الخارجية، جان نويل بارو، والقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة حماس نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250407/السيسي-وترامب-وماكرون-والملك-عبد-الله-يؤكدون-ضرورة-وقف-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1099310690.html

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