https://sarabic.ae/20250417/أمير-قطر-يتحدث-بالروسية-في-الكرملين-وبوتين-يرد-بالعربية-فيديو-1099639604.html
أمير قطر يتحدث بالروسية في الكرملين وبوتين يرد بالعربية... فيديو
أمير قطر يتحدث بالروسية في الكرملين وبوتين يرد بالعربية... فيديو
سبوتنيك عربي
شكر أمير قطر تميم بن حمد اَل ثاني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على توجيه الدعوة له لزيارة روسيا، متمنيًا الازدهار للعلاقات بين البلدين. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T12:29+0000
2025-04-17T12:29+0000
2025-04-17T12:43+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
فلاديمير بوتين
روسيا
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099629882_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_fa5b09a208b87c083cb76ba469fe3826.jpg
وتحدث أمير قطر خلال اللقاء، باللغة الروسية، معبرا عن شكره لبوتين، حيث قال: "سباسيبا"، وتعني "شكرًا" باللغة العربية، ليرد عليه بوتين باللغة العربية، بالقول: "شكرًا".وكان وصل أمير قطر، في وقت سابق اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، ويبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , فلاديمير بوتين, روسيا, نادي الفيديو
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , فلاديمير بوتين, روسيا, نادي الفيديو
أمير قطر يتحدث بالروسية في الكرملين وبوتين يرد بالعربية... فيديو
12:29 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 17.04.2025)
شكر أمير قطر تميم بن حمد اَل ثاني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على توجيه الدعوة له لزيارة روسيا، متمنيًا الازدهار للعلاقات بين البلدين.
وتحدث أمير قطر
خلال اللقاء، باللغة الروسية، معبرا عن شكره لبوتين، حيث قال: "سباسيبا"، وتعني "شكرًا" باللغة العربية، ليرد عليه بوتين باللغة العربية، بالقول: "شكرًا".
وكان وصل أمير قطر، في وقت سابق اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، ويبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.