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https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-تعليق-حظر-طالبان-يفتح-الطريق-للشراكة-مع-كابول-1099651123.html
الخارجية الروسية: تعليق حظر "طالبان" يفتح الطريق للشراكة مع كابول
الخارجية الروسية: تعليق حظر "طالبان" يفتح الطريق للشراكة مع كابول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تعليق المحكمة العليا الروسية الحظر على أنشطة حركة "طالبان" يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابول خدمةً لمصالح... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T17:10+0000
2025-04-17T17:10+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "رفع صفة الإرهاب عن حركة "طالبان" يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابول، بما يخدم مصالح الشعبين الروسي والأفغاني".وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة العليا في روسيا، تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة "طالبان" الأفغانية في البلاد والقرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.وأفادت النيابة العامة الروسية أن التعديلات التي طرأت على التشريعات الروسية تسمح بتعليق الحظر على حركة طالبان (المدرجة تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) إذا توقفت عن الدعاية والتبرير ودعم الإرهاب الموجه ضد مصالح روسيا.وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اعتمدت روسيا قانونًا يقضي بتعديل بعض القوانين التشريعية، وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تتضمن آلية لتعليق صفة الإرهاب لمنظمة معينة، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه أيضا على حركة "طالبان".يذكر أن حركة "طالبان" كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.
https://sarabic.ae/20250417/روسيا-تعلق-الحظر-المفروض-على-أنشطة-حركة-طالبان-الأفغانية-1099640349.html
https://sarabic.ae/20250131/وزارة-الخارجية-الروسية-عملية-رفع-حركة-طالبان-من-قائمة-المنظمات-الإرهابية-جارية-1097336388.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: تعليق حظر "طالبان" يفتح الطريق للشراكة مع كابول

17:10 GMT 17.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تعليق المحكمة العليا الروسية الحظر على أنشطة حركة "طالبان" يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابول خدمةً لمصالح الشعبين الروسي والأفغاني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "رفع صفة الإرهاب عن حركة "طالبان" يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابول، بما يخدم مصالح الشعبين الروسي والأفغاني".

وتابع البيان: "تهدف روسيا إلى بناء علاقات متبادلة المنفعة مع أفغانستان بجميع المجالات، بما في ذلك مكافحة المخدرات والإرهاب".

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روسيا تعلق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية
13:06 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة العليا في روسيا، تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة "طالبان" الأفغانية في البلاد والقرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، بأن المحكمة العليا علقت الحظر على أنشطة حركة طالبان في روسيا.

وأفادت النيابة العامة الروسية أن التعديلات التي طرأت على التشريعات الروسية تسمح بتعليق الحظر على حركة طالبان (المدرجة تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) إذا توقفت عن الدعاية والتبرير ودعم الإرهاب الموجه ضد مصالح روسيا.
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الخارجية الروسية: عملية رفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية جارية
31 يناير, 07:56 GMT
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اعتمدت روسيا قانونًا يقضي بتعديل بعض القوانين التشريعية، وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تتضمن آلية لتعليق صفة الإرهاب لمنظمة معينة، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه أيضا على حركة "طالبان".
يذكر أن حركة "طالبان" كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.
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