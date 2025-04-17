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الولايات المتحدة غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد الصين
الولايات المتحدة غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد الصين
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T00:24+0000
2025-04-17T00:24+0000
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موسكو – سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قوله يوم الأربعاء: "لم يُبدِ فريق ترامب أي اهتمام بالتحدث إلينا بشأن الصين".في 2 أبريل، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية متبادلة على الواردات من دول مختلفة. وحُدد معدل الرسوم الجمركية الأساسي بنسبة 10%، مع تطبيق معدلات أعلى على 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة.في 9 أبريل، أعلن ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% لمدة 90 يومًا على أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، باستثناء الصين.ومع تقدم الحرب التجارية، وصلت الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 145%، في حين وصلت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية إلى 125%.
https://sarabic.ae/20250414/ترامب-يعلن-عن-رسوم-جمركية-جديدة-على-الرقائق-الإلكترونية--1099518585.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين

الولايات المتحدة غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد الصين

00:24 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Satoعلم الصين و علم أمريكا
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
تابعنا عبر
أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد الصين، وهو ما اقترحه الاتحاد على واشنطن في محاولة لتجنب فرض رسوم جمركية على واردات السلع الأوروبية.
موسكو – سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قوله يوم الأربعاء: "لم يُبدِ فريق ترامب أي اهتمام بالتحدث إلينا بشأن الصين".
في 2 أبريل، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية متبادلة على الواردات من دول مختلفة. وحُدد معدل الرسوم الجمركية الأساسي بنسبة 10%، مع تطبيق معدلات أعلى على 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية
14 أبريل, 07:00 GMT
في 9 أبريل، أعلن ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% لمدة 90 يومًا على أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، باستثناء الصين.
ومع تقدم الحرب التجارية، وصلت الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 145%، في حين وصلت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية إلى 125%.
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