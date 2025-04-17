https://sarabic.ae/20250417/الولايات-المتحدة-غير-مهتمة-باتخاذ-إجراءات-مشتركة-مع-الاتحاد-الأوروبي-ضد-الصين-1099613958.html
الولايات المتحدة غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد الصين
الولايات المتحدة غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد الصين
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T00:24+0000
2025-04-17T00:24+0000
2025-04-17T00:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392064_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_d13c018bef4f86139ef9e1163d377ebf.jpg
موسكو – سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قوله يوم الأربعاء: "لم يُبدِ فريق ترامب أي اهتمام بالتحدث إلينا بشأن الصين".في 2 أبريل، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية متبادلة على الواردات من دول مختلفة. وحُدد معدل الرسوم الجمركية الأساسي بنسبة 10%، مع تطبيق معدلات أعلى على 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة.في 9 أبريل، أعلن ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% لمدة 90 يومًا على أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، باستثناء الصين.ومع تقدم الحرب التجارية، وصلت الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 145%، في حين وصلت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية إلى 125%.
https://sarabic.ae/20250414/ترامب-يعلن-عن-رسوم-جمركية-جديدة-على-الرقائق-الإلكترونية--1099518585.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d8fa1bfd3a25e82043c34b5668269d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين
الولايات المتحدة غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد الصين
أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مهتمة باتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ضد الصين، وهو ما اقترحه الاتحاد على واشنطن في محاولة لتجنب فرض رسوم جمركية على واردات السلع الأوروبية.
موسكو – سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قوله يوم الأربعاء: "لم يُبدِ فريق ترامب أي اهتمام بالتحدث إلينا بشأن الصين".
في 2 أبريل، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا
جمركية متبادلة على الواردات من دول مختلفة. وحُدد معدل الرسوم الجمركية الأساسي بنسبة 10%، مع تطبيق معدلات أعلى على 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة.
في 9 أبريل، أعلن ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% لمدة 90 يومًا على أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، باستثناء الصين.
ومع تقدم الحرب التجارية، وصلت الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 145%، في حين وصلت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية إلى 125%.