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https://sarabic.ae/20250417/خامنئي-بعد-تسلمه-رسالة-من-الملك-سلمان-تقارب-إيران-والسعودية-لا-يرضي-الأعداء-1099647492.html
خامنئي بعد تسلمه رسالة من الملك سلمان: تقارب إيران والسعودية لا يرضي الأعداء
خامنئي بعد تسلمه رسالة من الملك سلمان: تقارب إيران والسعودية لا يرضي الأعداء
سبوتنيك عربي
صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بأن "هناك أعداء يسعون لتقويض تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية"، داعيا إلى الاستعداد الدائم لمواجهة مثل تلك التحركات. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T15:23+0000
2025-04-17T15:23+0000
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وحسب وكالة "تسنيم" جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس.وقال خامنئي إن طهران والرياض يمكن أن تكونا "مكملتين لبعضهما بعضا"، وليس متنافستين، في مختلف المجالات. كما أعرب عن استعداد إيران لتقديم خبراتها وإنجازاتها في بعض المجالات للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن "تعاون الإخوة في المنطقة أفضل بكثير من الاتكال على قوى أجنبية".وقال: "نأمل أن تُسهم المباحثات البناءة التي أجريناها في تعزيز العلاقات لتكون أقوى من أي وقت مضى".ووفقا لـ"تسنيم"، حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الذي شارك في مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250417/رئيس-الأركان-الإيراني-مستعدون-لتطوير-العلاقات-الدفاعية-مع-السعودية-1099646599.html
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السعودية, إيران, العالم العربي, الأخبار
السعودية, إيران, العالم العربي, الأخبار

خامنئي بعد تسلمه رسالة من الملك سلمان: تقارب إيران والسعودية لا يرضي الأعداء

15:23 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بأن "هناك أعداء يسعون لتقويض تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية"، داعيا إلى الاستعداد الدائم لمواجهة مثل تلك التحركات.
وحسب وكالة "تسنيم" جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس.
وقال خامنئي إن طهران والرياض يمكن أن تكونا "مكملتين لبعضهما بعضا"، وليس متنافستين، في مختلف المجالات.
وأضاف: "لدينا الاستعداد التام للتعاون، وعلينا أن نتغلب على الدوافع المعادية التي تسعى لإفساد هذا التقارب".
كما أعرب عن استعداد إيران لتقديم خبراتها وإنجازاتها في بعض المجالات للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن "تعاون الإخوة في المنطقة أفضل بكثير من الاتكال على قوى أجنبية".
رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع السعودية
14:50 GMT
من جانبه، عبّر وزير الدفاع السعودي عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مؤكدًا أنه جاء إلى طهران بتوجيهات لتوسيع العلاقات مع إيران والتعاون الشامل في مختلف القطاعات.
وقال: "نأمل أن تُسهم المباحثات البناءة التي أجريناها في تعزيز العلاقات لتكون أقوى من أي وقت مضى".
وذكرت الوكالة أن الوزير السعودي سلم المرشد الإيراني رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
ووفقا لـ"تسنيم"، حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الذي شارك في مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
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