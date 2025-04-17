https://sarabic.ae/20250417/خامنئي-بعد-تسلمه-رسالة-من-الملك-سلمان-تقارب-إيران-والسعودية-لا-يرضي-الأعداء-1099647492.html

خامنئي بعد تسلمه رسالة من الملك سلمان: تقارب إيران والسعودية لا يرضي الأعداء

خامنئي بعد تسلمه رسالة من الملك سلمان: تقارب إيران والسعودية لا يرضي الأعداء

سبوتنيك عربي

صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بأن "هناك أعداء يسعون لتقويض تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية"، داعيا إلى الاستعداد الدائم لمواجهة مثل تلك التحركات. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T15:23+0000

2025-04-17T15:23+0000

2025-04-17T15:23+0000

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وحسب وكالة "تسنيم" جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس.وقال خامنئي إن طهران والرياض يمكن أن تكونا "مكملتين لبعضهما بعضا"، وليس متنافستين، في مختلف المجالات. كما أعرب عن استعداد إيران لتقديم خبراتها وإنجازاتها في بعض المجالات للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن "تعاون الإخوة في المنطقة أفضل بكثير من الاتكال على قوى أجنبية".وقال: "نأمل أن تُسهم المباحثات البناءة التي أجريناها في تعزيز العلاقات لتكون أقوى من أي وقت مضى".ووفقا لـ"تسنيم"، حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الذي شارك في مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

https://sarabic.ae/20250417/رئيس-الأركان-الإيراني-مستعدون-لتطوير-العلاقات-الدفاعية-مع-السعودية-1099646599.html

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