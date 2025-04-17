https://sarabic.ae/20250417/رئيس-الأركان-الإيراني-مستعدون-لتطوير-العلاقات-الدفاعية-مع-السعودية-1099646599.html
رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع السعودية
رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع السعودية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، إن طهران والرياض يمكنهما أن تلعبا دورا مهما لضمان الأمن الإقليمي. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T14:50+0000
2025-04-17T14:50+0000
2025-04-17T14:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099646790_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_9c70032f475f3a03495da8785aac747d.jpg
وتابع، اليوم الأربعاء، عقب لقائه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في طهران: "العلاقات مع السعودية تشهد نموا وتطورا منذ توقيع اتفاق بكين ومستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع المملكة".وأردف: "طهران تقدر مواقف السعودية بشأن غزة وفلسطين"، مضيفا: "العلاقات الجيدة بين طهران والرياض تسبب خيبة أمل للأعداء وفرحة للأصدقاء".يذكر أن وزير الدفاع السعودي يزور طهران تلبية لدعوة رئيس الأركان الإيراني، لمناقشة القضايا الثنائية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة بينهما.وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا، في مارس/ آذار 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099646790_7:0:931:693_1920x0_80_0_0_78d16d58fdd4870c298dfc22e58c5c01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع السعودية
قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، إن طهران والرياض يمكنهما أن تلعبا دورا مهما لضمان الأمن الإقليمي.
وتابع، اليوم الأربعاء، عقب لقائه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في طهران: "العلاقات مع السعودية تشهد نموا وتطورا منذ توقيع اتفاق بكين ومستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع المملكة".
وأردف: "طهران تقدر مواقف السعودية بشأن غزة وفلسطين
"، مضيفا: "العلاقات الجيدة بين طهران والرياض تسبب خيبة أمل للأعداء وفرحة للأصدقاء".
يذكر أن وزير الدفاع السعودي يزور طهران تلبية لدعوة رئيس الأركان الإيراني، لمناقشة القضايا الثنائية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة بينهما.
وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا، في مارس/ آذار 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية
، بعد سنوات من القطيعة.