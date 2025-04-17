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رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع السعودية
رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع السعودية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، إن طهران والرياض يمكنهما أن تلعبا دورا مهما لضمان الأمن الإقليمي. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
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وتابع، اليوم الأربعاء، عقب لقائه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في طهران: "العلاقات مع السعودية تشهد نموا وتطورا منذ توقيع اتفاق بكين ومستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع المملكة".وأردف: "طهران تقدر مواقف السعودية بشأن غزة وفلسطين"، مضيفا: "العلاقات الجيدة بين طهران والرياض تسبب خيبة أمل للأعداء وفرحة للأصدقاء".يذكر أن وزير الدفاع السعودي يزور طهران تلبية لدعوة رئيس الأركان الإيراني، لمناقشة القضايا الثنائية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة بينهما.وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا، في مارس/ آذار 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
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العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران

رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع السعودية

14:50 GMT 17.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorرئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري
رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، إن طهران والرياض يمكنهما أن تلعبا دورا مهما لضمان الأمن الإقليمي.
وتابع، اليوم الأربعاء، عقب لقائه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في طهران: "العلاقات مع السعودية تشهد نموا وتطورا منذ توقيع اتفاق بكين ومستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع المملكة".
وأردف: "طهران تقدر مواقف السعودية بشأن غزة وفلسطين"، مضيفا: "العلاقات الجيدة بين طهران والرياض تسبب خيبة أمل للأعداء وفرحة للأصدقاء".
يذكر أن وزير الدفاع السعودي يزور طهران تلبية لدعوة رئيس الأركان الإيراني، لمناقشة القضايا الثنائية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة بينهما.
وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا، في مارس/ آذار 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
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