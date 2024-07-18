https://sarabic.ae/20240718/باقري-استمرار-المحادثات-مع-المسؤولين-اللبنانيين-إحدى-أولويات-إيران-1090905761.html
باقري: استمرار المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين إحدى أولويات إيران
باقري: استمرار المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين إحدى أولويات إيران
سبوتنيك عربي
صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، بأن استمرار التشاور والمحادثات مع المسؤولين اللبنانيين يأتي ضمن أولويات إيران، مؤكدا دعم إيران القوي... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في نيويورك مساء أمس الأربعاء، بين باقري وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، الذي أعرب بدوره عن تقديره للدعم الإيراني لاستقرار وأمن لبنان، حسبما ذكرت وكالة "إرنا".وشدد باقري على دعم بلاده "للمقاومة في فلسطين، لكنها في الوقت نفسه تسعى لمنع توسيع نطاق الحرب في المنطقة من خلال وقف هجمات الكيان الإسرائيلي على غزة"، مضيفا: "الفلسطينيون هم أصحاب فلسطين الحقيقيون، وهم من يجب أن يقرروا مصير أرضهم ومستقبلهم"، على حد قوله.واعتبر المسؤول الإيراني أن إهمال القضية الفلسطينية وتوسع الهجمات الإسرائيلية مصدر لتصعيد الأزمة في المنطقة، مطالبا الدول الإسلامية بأن "تجعل إسرائيل تندم على تهديده للبنان".واتفق معه عبد الله بوحبيب على أهمية القضية الفلسطينية وغزة، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، معربا عن تطلعه إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وضروة إنهاء الحرب على غزة، وبذل الجهود لإزالة خطر توسيع نطاق الحرب في المنطقة.وأمس الأربعاء، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن "ما قامت به المقاومة في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هو حق كامل لها"، مضيفا أن "فتح جبهة الإسناد اللبنانية ضمن معركة طوفان الأقصى يأتي نصرة للشعب الفلسطيني".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إيران, أخبار إيران
باقري: استمرار المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين إحدى أولويات إيران
صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، بأن استمرار التشاور والمحادثات مع المسؤولين اللبنانيين يأتي ضمن أولويات إيران، مؤكدا دعم إيران القوي لاستقرار لبنان وأمنه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في نيويورك مساء أمس الأربعاء، بين باقري وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، الذي أعرب بدوره عن تقديره للدعم الإيراني لاستقرار وأمن لبنان، حسبما ذكرت وكالة
"إرنا".
وشدد باقري على دعم بلاده "للمقاومة في فلسطين، لكنها في الوقت نفسه تسعى لمنع توسيع نطاق الحرب في المنطقة من خلال وقف هجمات الكيان الإسرائيلي على غزة"، مضيفا: "الفلسطينيون هم أصحاب فلسطين الحقيقيون، وهم من يجب أن يقرروا مصير أرضهم ومستقبلهم"، على حد قوله.
واعتبر المسؤول الإيراني أن إهمال القضية الفلسطينية وتوسع الهجمات الإسرائيلية مصدر لتصعيد الأزمة في المنطقة، مطالبا الدول الإسلامية بأن "تجعل إسرائيل تندم على تهديده للبنان".
واتفق معه عبد الله بوحبيب على أهمية القضية الفلسطينية وغزة، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، معربا عن تطلعه إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وضروة إنهاء الحرب على غزة، وبذل الجهود لإزالة خطر توسيع نطاق الحرب في المنطقة.
وأمس الأربعاء، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله
، أن "ما قامت به المقاومة في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هو حق كامل لها"، مضيفا أن "فتح جبهة الإسناد اللبنانية ضمن معركة طوفان الأقصى يأتي نصرة للشعب الفلسطيني".