https://sarabic.ae/20240718/باقري-استمرار-المحادثات-مع-المسؤولين-اللبنانيين-إحدى-أولويات-إيران-1090905761.html

باقري: استمرار المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين إحدى أولويات إيران

باقري: استمرار المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين إحدى أولويات إيران

سبوتنيك عربي

صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، بأن استمرار التشاور والمحادثات مع المسؤولين اللبنانيين يأتي ضمن أولويات إيران، مؤكدا دعم إيران القوي... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T06:30+0000

2024-07-18T06:30+0000

2024-07-18T06:30+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

لبنان

أخبار لبنان

الأخبار

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/18/1090146963_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52aa2ee1b30eb9b04a46220fefba0831.jpg

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في نيويورك مساء أمس الأربعاء، بين باقري وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، الذي أعرب بدوره عن تقديره للدعم الإيراني لاستقرار وأمن لبنان، حسبما ذكرت وكالة "إرنا".وشدد باقري على دعم بلاده "للمقاومة في فلسطين، لكنها في الوقت نفسه تسعى لمنع توسيع نطاق الحرب في المنطقة من خلال وقف هجمات الكيان الإسرائيلي على غزة"، مضيفا: "الفلسطينيون هم أصحاب فلسطين الحقيقيون، وهم من يجب أن يقرروا مصير أرضهم ومستقبلهم"، على حد قوله.واعتبر المسؤول الإيراني أن إهمال القضية الفلسطينية وتوسع الهجمات الإسرائيلية مصدر لتصعيد الأزمة في المنطقة، مطالبا الدول الإسلامية بأن "تجعل إسرائيل تندم على تهديده للبنان".واتفق معه عبد الله بوحبيب على أهمية القضية الفلسطينية وغزة، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، معربا عن تطلعه إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وضروة إنهاء الحرب على غزة، وبذل الجهود لإزالة خطر توسيع نطاق الحرب في المنطقة.وأمس الأربعاء، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن "ما قامت به المقاومة في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هو حق كامل لها"، مضيفا أن "فتح جبهة الإسناد اللبنانية ضمن معركة طوفان الأقصى يأتي نصرة للشعب الفلسطيني".

https://sarabic.ae/20240717/لافروف-نشعر-بأن-إسرائيل-تريد-توريط-أمريكا-في-التصعيد-مع-إيران-1090896167.html

https://sarabic.ae/20240612/إيران-تنصح-إسرائيل-بعدم-السقوط-من-حفرة-غزة-إلى-بئر-لبنان-1089769850.html

لبنان

أخبار لبنان

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إيران, أخبار إيران