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https://sarabic.ae/20250417/صدمة-فنية-في-سوريا-شطب-قيد-فنانة-شهيرة-يثير-ضجة-واسعة-1099647923.html
صدمة فنية في سوريا.. شطب قيد فنانة شهيرة يثير ضجة واسعة
صدمة فنية في سوريا.. شطب قيد فنانة شهيرة يثير ضجة واسعة
سبوتنيك عربي
أثار قرار نقابة الفنانين في سوريا، شطب عضوية ممثلة سورية شهيرة من سجلاتها، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد للقرار ومعارض... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T15:35+0000
2025-04-17T16:04+0000
سلاف فواخرجي
نقابة الفنانين السوريين
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ووفقا للبيان الصادر، مساء أمس الأربعاء، شطبت نقابة الفنانين السوريين، اسم الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، بدعوى "الخروج عن أهداف النقابة"، معتبرة أن تصريحاتها الأخيرة شكّلت إنكارا لما وصفته بـ"الجرائم الأسدية" وتنكرا لـ"آلام السوريين".بين مؤيد ومعارضأكد متابعون أن "قرار النقابة غير عادل ويعكس تسييس الفن والنقابات المهنية، ففواخرجي لم تنكر معاناة السوريين، بل حاولت التعبير عن رأيها في الواقع من زاوية مختلفة".وأشاروا إلى أن "نقابة الفنانين السوريين تستخدم سلطتها كأداة قمع ضد الآراء المخالفة"، إذ يجب أن يكون الاختلاف مقبولا داخل الأوساط الفنية، لا أن يُقابل بالشطب والإقصاء".بينما استند المتابعون، مؤيدوي القرار، في دعمهم لما صدر عن النقابة، إلى أن كل من يمجّد حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وينكر "الجرائم" التي حدثت في عهده، يجب أن يحاسب.كما أكد ناشطون اَخرون أن قرار شطب فواخرجي منن نقابة الفنانيين قرار صائب، إذ لا يجب أن يكون هناك مكان لما وصفوهم بـ"الشبيحة" في النقابة، ويجب طردهم منها.وكانت فواخرجي قد أثارت جدلا واسعا خلال مقابلة تلفزيونية، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث قالت إن "الأسد عاش حياة بسيطة، وكان رمزا للاستقرار السياسي، وقاد البلاد بعقلية الدولة والمؤسسات وليس بالدين"، مشيرة إلى "حالة الانقسام الشعبي، وأن المشكلة ليست في النظام بل في الشعب ذاته".بالتوازي، تحدثت مصادر فنية قريبة من الوسط في دمشق عن حالة من التوتر داخل نقابة الفنانين، وقد تمهد هذه الخطوة لتحركات مشابهة ضد فنانين آخرين عبّروا عن مواقف سياسية داعمة للنظام السوري، ما قد يعيد إشعال الخلافات القديمة داخل المجتمع السوري أصلاً.
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سلاف فواخرجي, نقابة الفنانين السوريين
سلاف فواخرجي, نقابة الفنانين السوريين

صدمة فنية في سوريا.. شطب قيد فنانة شهيرة يثير ضجة واسعة

15:35 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 16:04 GMT 17.04.2025)
© Getty Images / Anadoluسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Getty Images / Anadolu
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أثار قرار نقابة الفنانين في سوريا، شطب عضوية ممثلة سورية شهيرة من سجلاتها، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد للقرار ومعارض له.
ووفقا للبيان الصادر، مساء أمس الأربعاء، شطبت نقابة الفنانين السوريين، اسم الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، بدعوى "الخروج عن أهداف النقابة"، معتبرة أن تصريحاتها الأخيرة شكّلت إنكارا لما وصفته بـ"الجرائم الأسدية" وتنكرا لـ"آلام السوريين".
ورغم عدم صدور أي تعليق مباشر من فواخرجي، حتى اللحظة، إلا أنها نشرت خلال الساعات الماضية عشرات الرسائل والمنشورات الداعمة لها من متابعين وفنانين وإعلاميين عرب، ركزوا في منشوراتهم الداعمة على تاريخ فواخرجي الفني الطويل ومواقفها الإنسانية، مع رفضهم ربط آرائها السياسية بعضويتها المهنية.

بين مؤيد ومعارض

أكد متابعون أن "قرار النقابة غير عادل ويعكس تسييس الفن والنقابات المهنية، ففواخرجي لم تنكر معاناة السوريين، بل حاولت التعبير عن رأيها في الواقع من زاوية مختلفة".
وأشاروا إلى أن "نقابة الفنانين السوريين تستخدم سلطتها كأداة قمع ضد الآراء المخالفة"، إذ يجب أن يكون الاختلاف مقبولا داخل الأوساط الفنية، لا أن يُقابل بالشطب والإقصاء".
بينما استند المتابعون، مؤيدوي القرار، في دعمهم لما صدر عن النقابة، إلى أن كل من يمجّد حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وينكر "الجرائم" التي حدثت في عهده، يجب أن يحاسب.
كما أكد ناشطون اَخرون أن قرار شطب فواخرجي منن نقابة الفنانيين قرار صائب، إذ لا يجب أن يكون هناك مكان لما وصفوهم بـ"الشبيحة" في النقابة، ويجب طردهم منها.
وكانت فواخرجي قد أثارت جدلا واسعا خلال مقابلة تلفزيونية، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث قالت إن "الأسد عاش حياة بسيطة، وكان رمزا للاستقرار السياسي، وقاد البلاد بعقلية الدولة والمؤسسات وليس بالدين"، مشيرة إلى "حالة الانقسام الشعبي، وأن المشكلة ليست في النظام بل في الشعب ذاته".
بالتوازي، تحدثت مصادر فنية قريبة من الوسط في دمشق عن حالة من التوتر داخل نقابة الفنانين، وقد تمهد هذه الخطوة لتحركات مشابهة ضد فنانين آخرين عبّروا عن مواقف سياسية داعمة للنظام السوري، ما قد يعيد إشعال الخلافات القديمة داخل المجتمع السوري أصلاً.
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