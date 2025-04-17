https://sarabic.ae/20250417/هجمات-القوات-الأوكرانية-على-منشآت-الطاقة-الروسية--1099650522.html
هجمات القوات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية
هجمات القوات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الجانب الأوكراني يواصل تجاهل قرار وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T17:12+0000
2025-04-17T17:12+0000
2025-04-17T17:12+0000
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يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح أماكن وعدد هجمات القوات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية منذ 18 مارس/آذار حتى 16 أبريل/ نيسان الجاري.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
هجمات القوات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الجانب الأوكراني يواصل تجاهل قرار وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية.
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح أماكن وعدد هجمات القوات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية منذ 18 مارس/آذار حتى 16 أبريل/ نيسان الجاري.