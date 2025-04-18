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روسيا ترحب بجهود إيران وأمريكا في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
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"اختفاء الفتيات في سوريا"... ظاهرة خطيرة تتحول إلى حالة شبه يومية
"اختفاء الفتيات في سوريا"... ظاهرة خطيرة تتحول إلى حالة شبه يومية
سبوتنيك عربي
تتكرر حالات اختفاء الفتيات السوريات في الآونة الأخيرة، حتى بات سماع مثل هذا الخبر "أمرا اعتياديا" في ظل تناقل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل شبه يومي،... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T10:24+0000
2025-04-18T10:35+0000
أخبار سوريا اليوم
خطف فتيات
العالم العربي
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وتتركز حالات اختفاء الفتيات في الساحل السوري، وتنسحب أيضا على محافظات سورية أخرى، سجلت حوادث اختفاء لفتيات خرجن من منازل ذويهن ولم يعدن.وبعد ساعات من انقطاع الاتصال، عاد هاتفها للرنين من دون رد، ثم أغلق مجددا لساعات، وبعدها اتصل الخاطفون من هاتف الفتاة، بأحد أقاربها المدوَن اسمه ورقم هاتفه على سجل المكالمات، ورغم أن الخاطفين لم ينطقوا بأي كلمة خلال المكالمة، إلا أن صوت بكاء الفتاة وتعذيبها كان يسمع بوضوح، ما زاد من مخاوف العائلة حول ما قد تتعرض له ابنتهم.وفيما أكد ذوو الفتاة أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الخاطفين حول دفع فدية أو تهديدات تكشف مصير ابنتهم، أثارت الحادثة تفاعلا واسعا في أوساط محافظة طرطوس، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع لإيجاد الفتاة وتحريرها من الخاطفين.وبحسب ناشطين في محافظة طرطوس، تم الإبلاغ عن اختفاء 5 فتيات، خلال أقل من أسبوع، وهن آية قاسم، هديل خليل، بتول حسن، لانا محمود، لبنى محمود، وذلك في استمرار لعمليات الخطف المستمرة في ظل الفلتان الأمني الذي يشهده الساحل السوري.وتشهد محافظة حماة وسط البلاد، أيضا حالات اختفاء لفتيات، وفي اَخر حادثة تم الإبلاغ عنها قبل يومين، أفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بفقدان التواصل مع الفتاة رنيم غازي زريفة (22 عاما)، في منطقة مصياف بريف محافظة حماة.بالمقابل، شنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء الماضي، حملة اعتقالات في مدينة حماة، بعد الاشتباه بتنفيذ عصابة لعمليات خطف وتعذيب، وأعلنت الوزارة اعتقال عدد من الأشخاص.وأضافت: "على إثره تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة، وعُثِرَ بداخل المكان على أدوات للتعذيب وآثار للدماء"، مؤكدة أن "الجهود مستمرة لملاحقة بقية أفراد العصابة وتقديمهم إلى العدالة".وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنه "ما يزال المصير المجهول يلاحق 17 فتاة وطفلة بأعمار مختلفة، فقدن في ظروف مختلفة، شملت عمليات اختطاف على يد مسلحين مجهولين إضافة إلى حالات انقطاع مفاجئ للاتصال".وبحسب المرصد، تنحدر الفتيات من مدن سورية عدة بينها اللاذقية، حمص، السويداء، طرطوس، وحماة، دون أن تتوفر أي معلومات مؤكدة حول مصيرهن رغم انقضاء أيام طويلة على اختفاء بعضهن.
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أخبار سوريا اليوم, خطف فتيات, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, خطف فتيات, العالم العربي

"اختفاء الفتيات في سوريا"... ظاهرة خطيرة تتحول إلى حالة شبه يومية

10:24 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 10:35 GMT 18.04.2025)
© Getty Images / Anadoluسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Anadolu
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تتكرر حالات اختفاء الفتيات السوريات في الآونة الأخيرة، حتى بات سماع مثل هذا الخبر "أمرا اعتياديا" في ظل تناقل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل شبه يومي، مناشدات لذوي فتيات اختفين في ظروف غامضة، مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق لكشف ملابسات الحادثة ومعاقبة الفاعلين.
وتتركز حالات اختفاء الفتيات في الساحل السوري، وتنسحب أيضا على محافظات سورية أخرى، سجلت حوادث اختفاء لفتيات خرجن من منازل ذويهن ولم يعدن.

وبحسب ناشطين، اَخر حادثة اختفاء كانت لفتاة تدعى اَية طلال قاسم، من محافظة طرطوس في الساحل السوري، أثناء توجهها إلى دائرة الامتحانات لاستلام بطاقتها الامتحانية، حيث انقطع الاتصال بها بعد دقائق قليلة من خروجها من منزل عائلتها الواقع في حي الفقاسة بمدينة طرطوس.

وبعد ساعات من انقطاع الاتصال، عاد هاتفها للرنين من دون رد، ثم أغلق مجددا لساعات، وبعدها اتصل الخاطفون من هاتف الفتاة، بأحد أقاربها المدوَن اسمه ورقم هاتفه على سجل المكالمات، ورغم أن الخاطفين لم ينطقوا بأي كلمة خلال المكالمة، إلا أن صوت بكاء الفتاة وتعذيبها كان يسمع بوضوح، ما زاد من مخاوف العائلة حول ما قد تتعرض له ابنتهم.
وفيما أكد ذوو الفتاة أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الخاطفين حول دفع فدية أو تهديدات تكشف مصير ابنتهم، أثارت الحادثة تفاعلا واسعا في أوساط محافظة طرطوس، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع لإيجاد الفتاة وتحريرها من الخاطفين.

وفي حادثة اختفاء مشابهة، أفاد ناشطون بفقدان الاتصال بالفتاة هديل يعقوب خليل (22 عاما) في بلدة الهيشة بمحافظة طرطوس، حيث لم تتمكن عائلتها من الاتصال بها بعد خروجها من المنزل.

وبحسب ناشطين في محافظة طرطوس، تم الإبلاغ عن اختفاء 5 فتيات، خلال أقل من أسبوع، وهن آية قاسم، هديل خليل، بتول حسن، لانا محمود، لبنى محمود، وذلك في استمرار لعمليات الخطف المستمرة في ظل الفلتان الأمني الذي يشهده الساحل السوري.
وتشهد محافظة حماة وسط البلاد، أيضا حالات اختفاء لفتيات، وفي اَخر حادثة تم الإبلاغ عنها قبل يومين، أفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بفقدان التواصل مع الفتاة رنيم غازي زريفة (22 عاما)، في منطقة مصياف بريف محافظة حماة.
بالمقابل، شنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء الماضي، حملة اعتقالات في مدينة حماة، بعد الاشتباه بتنفيذ عصابة لعمليات خطف وتعذيب، وأعلنت الوزارة اعتقال عدد من الأشخاص.
وكشف المكتب الإعلامي للوزارة أنه "بعد التحري ومراقبة عدة أشخاص مشتبه بأمرهم ومن خلال سماع شهادة الشهود، تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة حماة من إلقاء القبض على أحد أفراد خلية خطف، وبالتحقيق معه اعترف على المكان المخصص لوضع المخطوفين فيه".
وأضافت: "على إثره تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة، وعُثِرَ بداخل المكان على أدوات للتعذيب وآثار للدماء"، مؤكدة أن "الجهود مستمرة لملاحقة بقية أفراد العصابة وتقديمهم إلى العدالة".
وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنه "ما يزال المصير المجهول يلاحق 17 فتاة وطفلة بأعمار مختلفة، فقدن في ظروف مختلفة، شملت عمليات اختطاف على يد مسلحين مجهولين إضافة إلى حالات انقطاع مفاجئ للاتصال".
وبحسب المرصد، تنحدر الفتيات من مدن سورية عدة بينها اللاذقية، حمص، السويداء، طرطوس، وحماة، دون أن تتوفر أي معلومات مؤكدة حول مصيرهن رغم انقضاء أيام طويلة على اختفاء بعضهن.
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