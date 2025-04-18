https://sarabic.ae/20250418/اختفاء-الفتيات-في-سوريا-ظاهرة-خطيرة-تتحول-إلى-حالة-شبه-يومية-1099669966.html

"اختفاء الفتيات في سوريا"... ظاهرة خطيرة تتحول إلى حالة شبه يومية

"اختفاء الفتيات في سوريا"... ظاهرة خطيرة تتحول إلى حالة شبه يومية

سبوتنيك عربي

تتكرر حالات اختفاء الفتيات السوريات في الآونة الأخيرة، حتى بات سماع مثل هذا الخبر "أمرا اعتياديا" في ظل تناقل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل شبه يومي،... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T10:24+0000

2025-04-18T10:24+0000

2025-04-18T10:35+0000

أخبار سوريا اليوم

خطف فتيات

العالم العربي

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وتتركز حالات اختفاء الفتيات في الساحل السوري، وتنسحب أيضا على محافظات سورية أخرى، سجلت حوادث اختفاء لفتيات خرجن من منازل ذويهن ولم يعدن.وبعد ساعات من انقطاع الاتصال، عاد هاتفها للرنين من دون رد، ثم أغلق مجددا لساعات، وبعدها اتصل الخاطفون من هاتف الفتاة، بأحد أقاربها المدوَن اسمه ورقم هاتفه على سجل المكالمات، ورغم أن الخاطفين لم ينطقوا بأي كلمة خلال المكالمة، إلا أن صوت بكاء الفتاة وتعذيبها كان يسمع بوضوح، ما زاد من مخاوف العائلة حول ما قد تتعرض له ابنتهم.وفيما أكد ذوو الفتاة أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الخاطفين حول دفع فدية أو تهديدات تكشف مصير ابنتهم، أثارت الحادثة تفاعلا واسعا في أوساط محافظة طرطوس، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع لإيجاد الفتاة وتحريرها من الخاطفين.وبحسب ناشطين في محافظة طرطوس، تم الإبلاغ عن اختفاء 5 فتيات، خلال أقل من أسبوع، وهن آية قاسم، هديل خليل، بتول حسن، لانا محمود، لبنى محمود، وذلك في استمرار لعمليات الخطف المستمرة في ظل الفلتان الأمني الذي يشهده الساحل السوري.وتشهد محافظة حماة وسط البلاد، أيضا حالات اختفاء لفتيات، وفي اَخر حادثة تم الإبلاغ عنها قبل يومين، أفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بفقدان التواصل مع الفتاة رنيم غازي زريفة (22 عاما)، في منطقة مصياف بريف محافظة حماة.بالمقابل، شنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء الماضي، حملة اعتقالات في مدينة حماة، بعد الاشتباه بتنفيذ عصابة لعمليات خطف وتعذيب، وأعلنت الوزارة اعتقال عدد من الأشخاص.وأضافت: "على إثره تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة، وعُثِرَ بداخل المكان على أدوات للتعذيب وآثار للدماء"، مؤكدة أن "الجهود مستمرة لملاحقة بقية أفراد العصابة وتقديمهم إلى العدالة".وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنه "ما يزال المصير المجهول يلاحق 17 فتاة وطفلة بأعمار مختلفة، فقدن في ظروف مختلفة، شملت عمليات اختطاف على يد مسلحين مجهولين إضافة إلى حالات انقطاع مفاجئ للاتصال".وبحسب المرصد، تنحدر الفتيات من مدن سورية عدة بينها اللاذقية، حمص، السويداء، طرطوس، وحماة، دون أن تتوفر أي معلومات مؤكدة حول مصيرهن رغم انقضاء أيام طويلة على اختفاء بعضهن.

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أخبار سوريا اليوم, خطف فتيات, العالم العربي