الجيش اللبناني يوقف فلسطينيا في صيدا بحوزته أسلحة وذخائر حربية
© AP Photo / Mohammad Zaatariالجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس الخميس، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت فلسطينيا في مدينة صيدا جنوبي البلاد، وضبطت بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
وفي بيان رسمي، قال الجيش اللبناني، إن "دورية من مديرية المخابرات دهمت منزل الفلسطيني (م.ذ.) في صيدا، حيث أوقفته بعد العثور على كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل الفلسطيني (م.ذ.) في مدينة صيدا، حيث أوقفته وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 17, 2025
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/3njYdp3rUL pic.twitter.com/zzjgRajSkz
وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
تأتي هذه العملية الأمنية في ظل التحركات المتزايدة للجيش اللبناني في مناطق الجنوب، لا سيما في صيدا، التي تُعد مركزا حساسا، وتشهد من حين لآخر توقيفات مرتبطة بحيازة سلاح غير شرعي.
وتؤكد السلطات اللبنانية استمرار الجهود في ضبط السلاح المنتشر خارج إطار الدولة، ضمن المساعي لتعزيز الاستقرار الأمني الداخلي.