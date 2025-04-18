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روسيا ترحب بجهود إيران وأمريكا في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
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الجيش اللبناني يوقف فلسطينيا في صيدا بحوزته أسلحة وذخائر حربية
الجيش اللبناني يوقف فلسطينيا في صيدا بحوزته أسلحة وذخائر حربية
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس الخميس، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت فلسطينيا في مدينة صيدا جنوبي البلاد، وضبطت بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T10:44+0000
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وفي بيان رسمي، قال الجيش اللبناني، إن "دورية من مديرية المخابرات دهمت منزل الفلسطيني (م.ذ.) في صيدا، حيث أوقفته بعد العثور على كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".وتؤكد السلطات اللبنانية استمرار الجهود في ضبط السلاح المنتشر خارج إطار الدولة، ضمن المساعي لتعزيز الاستقرار الأمني الداخلي.
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الجيش اللبناني يوقف فلسطينيا في صيدا بحوزته أسلحة وذخائر حربية

10:44 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariالجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس الخميس، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت فلسطينيا في مدينة صيدا جنوبي البلاد، وضبطت بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
وفي بيان رسمي، قال الجيش اللبناني، إن "دورية من مديرية المخابرات دهمت منزل الفلسطيني (م.ذ.) في صيدا، حيث أوقفته بعد العثور على كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
تأتي هذه العملية الأمنية في ظل التحركات المتزايدة للجيش اللبناني في مناطق الجنوب، لا سيما في صيدا، التي تُعد مركزا حساسا، وتشهد من حين لآخر توقيفات مرتبطة بحيازة سلاح غير شرعي.
وتؤكد السلطات اللبنانية استمرار الجهود في ضبط السلاح المنتشر خارج إطار الدولة، ضمن المساعي لتعزيز الاستقرار الأمني الداخلي.
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