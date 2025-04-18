https://sarabic.ae/20250418/الخارجية-الروسية-ظهور-قوات-الناتو-في-أوكرانيا-ستكون-له-عواقب-سلبية-1099686733.html

الخارجية الروسية: ظهور قوات الناتو في أوكرانيا ستكون له عواقب سلبية

الخارجية الروسية: ظهور قوات الناتو في أوكرانيا ستكون له عواقب سلبية

سبوتنيك عربي

صرح مدير إدارة القضايا الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلنيكوف، أن ظهور وحدات عسكرية لدول حلف شمال الأطلسي على أراضي أوكرانيا سيكون له عواقب... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T18:58+0000

2025-04-18T18:58+0000

2025-04-18T18:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ماسلنيكوف على الهواء مباشرة لقناة "روسيا 24"، إن "ظهور وحدات عسكرية لدول حلف شمال الأطلسي على أراضي أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا وسيكون له عواقب سلبية عليهم".ولفت ماسلنيكوف الانتباه إلى حقيقة أن السلطات الأوروبية تفرض على المجتمع بشكل نشط فكرة أن روسيا ستهاجم بالتأكيد إحدى دول حلف شمال الأطلسي خلال السنوات الخمس المقبلة.وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، يوم 15 أبريل/ نيسان الجاري، أنه لا يريد التعليق على تقدم التسوية السلمية للصراع الأوكراني، وأنه لن "يتدخل في عملية السلام".وقال روته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع، فلاديمير زيلينسكي: "لقد قررت عدم التعليق على جميع المراحل الوسيطة لهذه العملية برمتها لأنني لا أريد التدخل في عملية السلام، ومهما فعلنا، فإننا نفعل ذلك بحذر قدر الإمكان، ولا أستطيع التعليق على ذلك".وتابع روته: "تحدثنا عن المفاوضات المهمة التي يجريها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع أوكرانيا، وكذلك مع روسيا، سعياً لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم. هذه المناقشات ليست سهلة، لكننا جميعاً ندعم رغبة الرئيس ترامب في السلام".

https://sarabic.ae/20250418/ترامب-الولايات-المتحدة-لن-تقدم-أي-دعم-عسكري-لأوكرانيا-بعد-الآن-1099685208.html

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