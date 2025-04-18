https://sarabic.ae/20250418/الصين-تؤكد-استعدادها-لتعزيز-التعاون-مع-روسيا-لضمان-أمن-الطاقة-1099659520.html
الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا لضمان أمن الطاقة
الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا لضمان أمن الطاقة
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيوشيانغ، خلال لقائه مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعميق التعاون المتبادل في... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T04:37+0000
2025-04-18T04:37+0000
2025-04-18T04:42+0000
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال دينغ: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، مع الالتزام التام بالتوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين قائدي البلدين، والاستمرار في تعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجال الطاقة لتوفير ضمانات موثوقة لأمن الطاقة الوطني وتحقيق منافع ملموسة للشعبين".وأضاف المسؤول الصيني أن "التعاون بين موسكو وبكين، في مجال الطاقة، يُعد قوة فعّالة في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي"، مشيرًا إلى أن "تجارة الطاقة بين البلدين، شكّلت في السنوات الأخيرة، أكثر من ثلث إجمالي التبادل التجاري الثنائي".وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، اللتان قد تحلا مستقبلًا بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20250402/خبير-سياسي-لا-يمكن-خلق-إشكالية-بين-روسيا-والصين-واتفاق-المعادن-هو-ما-يهم-الولايات-المتحدة--1099154667.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا لضمان أمن الطاقة
04:37 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 18.04.2025)
أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيوشيانغ، خلال لقائه مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعميق التعاون المتبادل في قطاع الطاقة، بما يضمن أمن الطاقة الوطني ويعود بالفائدة على شعبي البلدين.
وقال دينغ: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، مع الالتزام التام بالتوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين قائدي البلدين، والاستمرار في تعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجال الطاقة لتوفير ضمانات موثوقة لأمن الطاقة الوطني وتحقيق منافع ملموسة للشعبين".
وأضاف المسؤول الصيني أن "التعاون بين موسكو وبكين، في مجال الطاقة، يُعد قوة فعّالة في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي"، مشيرًا إلى أن "تجارة الطاقة بين البلدين، شكّلت في السنوات الأخيرة، أكثر من ثلث إجمالي التبادل التجاري الثنائي".
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، الذي يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجي المرتبطة بخط "قوة سيبيريا"، الذي يمدّ الصين بالغاز الروسي.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، اللتان قد تحلا مستقبلًا بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.