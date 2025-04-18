https://sarabic.ae/20250418/الصين-تؤكد-استعدادها-لتعزيز-التعاون-مع-روسيا-لضمان-أمن-الطاقة-1099659520.html

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا لضمان أمن الطاقة

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا لضمان أمن الطاقة

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيوشيانغ، خلال لقائه مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعميق التعاون المتبادل في... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T04:37+0000

2025-04-18T04:37+0000

2025-04-18T04:42+0000

الصين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال دينغ: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، مع الالتزام التام بالتوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين قائدي البلدين، والاستمرار في تعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجال الطاقة لتوفير ضمانات موثوقة لأمن الطاقة الوطني وتحقيق منافع ملموسة للشعبين".وأضاف المسؤول الصيني أن "التعاون بين موسكو وبكين، في مجال الطاقة، يُعد قوة فعّالة في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي"، مشيرًا إلى أن "تجارة الطاقة بين البلدين، شكّلت في السنوات الأخيرة، أكثر من ثلث إجمالي التبادل التجاري الثنائي".وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، اللتان قد تحلا مستقبلًا بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.

https://sarabic.ae/20250402/خبير-سياسي-لا-يمكن-خلق-إشكالية-بين-روسيا-والصين-واتفاق-المعادن-هو-ما-يهم-الولايات-المتحدة--1099154667.html

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