الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا لضمان أمن الطاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة أمير قطر إلى موسكو هي خطوة مهمة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العالم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250418/الصين-تؤكد-استعدادها-لتعزيز-التعاون-مع-روسيا-لضمان-أمن-الطاقة-1099659520.html
الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا لضمان أمن الطاقة
الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا لضمان أمن الطاقة
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيوشيانغ، خلال لقائه مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعميق التعاون المتبادل في... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T04:37+0000
2025-04-18T04:42+0000
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082105155_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_25b510556783963dcf473aa41676829d.jpg
وقال دينغ: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، مع الالتزام التام بالتوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين قائدي البلدين، والاستمرار في تعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجال الطاقة لتوفير ضمانات موثوقة لأمن الطاقة الوطني وتحقيق منافع ملموسة للشعبين".وأضاف المسؤول الصيني أن "التعاون بين موسكو وبكين، في مجال الطاقة، يُعد قوة فعّالة في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي"، مشيرًا إلى أن "تجارة الطاقة بين البلدين، شكّلت في السنوات الأخيرة، أكثر من ثلث إجمالي التبادل التجاري الثنائي".وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، اللتان قد تحلا مستقبلًا بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20250402/خبير-سياسي-لا-يمكن-خلق-إشكالية-بين-روسيا-والصين-واتفاق-المعادن-هو-ما-يهم-الولايات-المتحدة--1099154667.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082105155_183:0:2716:1900_1920x0_80_0_0_1f95f986a67f83a16c31a1b14192d5f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا لضمان أمن الطاقة

04:37 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 18.04.2025)
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيوشيانغ، خلال لقائه مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعميق التعاون المتبادل في قطاع الطاقة، بما يضمن أمن الطاقة الوطني ويعود بالفائدة على شعبي البلدين.
وقال دينغ: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، مع الالتزام التام بالتوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين قائدي البلدين، والاستمرار في تعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجال الطاقة لتوفير ضمانات موثوقة لأمن الطاقة الوطني وتحقيق منافع ملموسة للشعبين".
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
خبير سياسي: لا يمكن خلق إشكالية بين روسيا والصين واتفاق المعادن هو ما يهم الولايات المتحدة
2 أبريل, 10:09 GMT
وأضاف المسؤول الصيني أن "التعاون بين موسكو وبكين، في مجال الطاقة، يُعد قوة فعّالة في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي"، مشيرًا إلى أن "تجارة الطاقة بين البلدين، شكّلت في السنوات الأخيرة، أكثر من ثلث إجمالي التبادل التجاري الثنائي".

وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، الذي يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجي المرتبطة بخط "قوة سيبيريا"، الذي يمدّ الصين بالغاز الروسي.

وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، اللتان قد تحلا مستقبلًا بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала