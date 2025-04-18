الكرملين: بوتين يحمل وزير الخارجية الإيراني رسالة إلى خامنئي
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع في موسكو
© POOL/
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل رسائل جوهرية إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع تم نقل أطيب التمنيات والرسائل الجوهرية إلى المرشد الأعلى الإيراني من خلال الوزير".
التقى عراقجي مع بوتين، يوم أمس الخميس، ونقل إليه رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
ومن بين القضايا التي ناقشها الطرفان خلال اللقاء، أشار إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة بشأن القضية النووية الإيرانية، وكذلك الحوار الروسي الأمريكي.
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم أمس الخميس، أنه عقد لقاء جيدا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقش معه جميع القضايا المهمة.
⚡️استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في الكرملين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 17, 2025
◀️الكرملين pic.twitter.com/w1vNRxJjQk
وقال عراقجي خلال فعالية في السفارة الإيرانية في موسكو، بعد محادثاته مع بوتين: "وصلت اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية، والتقيت بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لنقل رسالة خطية من قائدنا الأعلى. كان اجتماعنا اليوم مثمرًا للغاية، وناقشنا تقريبًا جميع القضايا المهمة".
وأكد عراقجي أنه أبلغ الرئيس بوتين بالوضع الراهن للمحادثات بين طهران وواشنطن، قائلا: "أبلغت الرئيس الروسي بالوضع الحالي في المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وأجرينا مشاورات في هذا الصدد".
وغادر عراقجي طهران، صباح أمس الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.