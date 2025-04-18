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"تتعلق بترامب"... إعلام يكشف شروط إيران للحد من برنامجها النووي
"تتعلق بترامب"... إعلام يكشف شروط إيران للحد من برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية أن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال محادثات الأسبوع الماضي، أنها مستعدة للموافقة على فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تريد... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T16:36+0000
2025-04-18T16:36+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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وأشارت الوسيلة الإعلامية، إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبلغ الأمريكيين أيضاً أنه في مقابل التعاون، يجب على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال الإيرانيين على الفور.وفي الوقت ذاته، أشار المسؤول الإيراني إلى أن "الخطوط الحمراء" التي وضعها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لا يمكن التشكيك فيها أثناء المفاوضات. وتشمل الخطوط الحمراء، من بين أمور أخرى، أن إيران لن توافق أبدا على تفكيك أجهزة الطرد المركزي، أو وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، أو تقليل كمية اليورانيوم المخصب التي تحتفظ بها إلى ما دون المستوى المتفق عليه في الاتفاق النووي لعام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس محل نقاش.وقال المصدر إن "إيران أدركت خلال المحادثات غير المباشرة في عُمان أن واشنطن لا تريد أن توقف إيران أنشطتها النووية بشكل كامل، وهذا قد يكون نقطة اتصال بين إيران والولايات المتحدة لبدء مفاوضات صادقة".وأشار المسؤول إلى أن طهران أظهرت استعدادها للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعتبرها "المنظمة الوحيدة المقبولة في هذه العملية".ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بالجهود المبذولة من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاقات موضوعية بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال: "ناقشنا بالتفصيل موضوع خطة عمل شاملة مشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني... ورحبنا، بالرغبة في التوصل إلى اتفاقيات موضوعية مقبولة من الطرفين، بما في ذلك تلك التي نوقشت ولا تزال تُناقش بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع، روسيا مستعدة لتسهيل هذه العملية، وستدعم بكل ما أوتيت من قوة أي اتفاقيات تراعي المصالح المشروعة لجمهورية إيران الإسلامية".
https://sarabic.ae/20250418/إيران-تكشف-عن-مفاجآت-عسكرية-ضخمة-في-يوم-الجيش-1099672043.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

"تتعلق بترامب"... إعلام يكشف شروط إيران للحد من برنامجها النووي

16:36 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Carlos Barria
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ذكرت وسائل إعلامية أن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال محادثات الأسبوع الماضي، أنها مستعدة للموافقة على فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تريد ضمانات واضحة من واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتخلى مرة أخرى عن الاتفاق النووي.
وأشارت الوسيلة الإعلامية، إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبلغ الأمريكيين أيضاً أنه في مقابل التعاون، يجب على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال الإيرانيين على الفور.

وقال المصدر الإعلامي في بيان نقلا عن مسؤول إيراني، إن "إيران أبلغت الولايات المتحدة في محادثات الأسبوع الماضي أنها مستعدة لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تريد ضمانات واضحة بأن الرئيس دونالد ترامب لن يتخلى عن الاتفاق النووي مرة أخرى".

وفي الوقت ذاته، أشار المسؤول الإيراني إلى أن "الخطوط الحمراء" التي وضعها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لا يمكن التشكيك فيها أثناء المفاوضات. وتشمل الخطوط الحمراء، من بين أمور أخرى، أن إيران لن توافق أبدا على تفكيك أجهزة الطرد المركزي، أو وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، أو تقليل كمية اليورانيوم المخصب التي تحتفظ بها إلى ما دون المستوى المتفق عليه في الاتفاق النووي لعام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس محل نقاش.
وقال المصدر إن "إيران أدركت خلال المحادثات غير المباشرة في عُمان أن واشنطن لا تريد أن توقف إيران أنشطتها النووية بشكل كامل، وهذا قد يكون نقطة اتصال بين إيران والولايات المتحدة لبدء مفاوضات صادقة".
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وأشار المسؤول إلى أن طهران أظهرت استعدادها للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعتبرها "المنظمة الوحيدة المقبولة في هذه العملية".
ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بالجهود المبذولة من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاقات موضوعية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الروسية موسكو، أكد لافروف استعداد روسيا لتسهيل عملية التفاوض بين الطرفين حول هذا الملف المهم، مشددًا على ضرورة أن تأخذ المحادثات بعين الاعتبار مصالح إيران المشروعة.
وقال: "ناقشنا بالتفصيل موضوع خطة عمل شاملة مشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني... ورحبنا، بالرغبة في التوصل إلى اتفاقيات موضوعية مقبولة من الطرفين، بما في ذلك تلك التي نوقشت ولا تزال تُناقش بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع، روسيا مستعدة لتسهيل هذه العملية، وستدعم بكل ما أوتيت من قوة أي اتفاقيات تراعي المصالح المشروعة لجمهورية إيران الإسلامية".
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