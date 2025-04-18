حريق ضخم يلتهم ثاني أكبر محطة كهرباء في إسرائيل... فيديو
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
© AP Photo / Fadi Amun
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اندلع حريق، اليوم الجمعة، في محطة "روتنبرغ" للطاقة جنوب عسقلان، والتي تعد ثاني أكبر مزود للكهرباء في إسرائيل.
وأظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب وسحب الدخان تتصاعد من المحطة، فيما لم تعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن سبب الحريق، أو حجم الأضرار الناجمة عنه.
📹 حريق في ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 18, 2025
⭕️اندلع صباح اليوم الجمعة، حريق في محطة "روتنبرغ" للطاقة جنوب عسقلان، والتي تُعد ثاني أكبر مزود للكهرباء في إسرائيل.
⭕️وتُعد المحطة من أبرز محطات توليد الكهرباء بالوقود، ما يجعل أي خلل فيها يشكّل تهديداً محتملاً لمنظومة الطاقة في تل… pic.twitter.com/YWlIkCUWY6
وتعد محطة "روتنبرغ" للطاقة من أبرز محطات توليد الكهرباء بالوقود، ما يجعل أي خلل فيها يشكل تهديدا محتملا لمنظومة الطاقة في تل أبيب والمناطق المحيطة.