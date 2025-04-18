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لأول مرة منذ 15 عاما... باكستان وبنغلاديش تعقدان مشاورات على مستوى وكلاء وزارة الخارجية
لأول مرة منذ 15 عاما... باكستان وبنغلاديش تعقدان مشاورات على مستوى وكلاء وزارة الخارجية
سبوتنيك عربي
عقدت باكستان وبنغلاديش الجولة السادسة من المشاورات الثنائية على مستوى وكلاء وزارة الخارجية والتي استؤنفت بعد 15 عامًا من الانقطاع، وفقًا لبيان المتحدث باسم... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T16:56+0000
2025-04-18T16:56+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية خلال الإحاطة الأسبوعية: "عقدت باكستان وبنغلاديش الجولة السادسة من المشاورات الثنائية على مستوى وزيري الخارجية في دكا في 17 أبريل (نيسان) 2025، بعد انقطاع دام 15 عامًا".وقد مثلت باكستان وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية السفيرة آمنة بلوش ووكيل وزارة الخارجية في بنغلاديش محمد جاشيم الدين، حيث عكست المحادثات عزمًا مشتركًا على تنشيط التعاون الثنائي، وفقًا للمتحدث.وأشار المتحدث إلى أن الجانبين قد أعلنا عن ارتياحهما للاتصالات رفيعة المستوى الأخيرة في نيويورك والقاهرة وساموا وجدة، والتي أسهمت في إعادة تنشيط العلاقات الثنائية.كما تم الاتفاق بين الطرفين على أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في العام المقبل.وتحسنت العلاقات بشكل كبير جدًا بين باكستان وبنغلاديش خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد سقوط نظام رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة واجد في بنغلاديش في آب/أغسطس 2024.
https://sarabic.ae/20250320/روسيا-وباكستان-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-في-بحر-العرب-فيديو-1098797475.html
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العالم, باكستان, بنغلاديش
العالم, باكستان, بنغلاديش

لأول مرة منذ 15 عاما... باكستان وبنغلاديش تعقدان مشاورات على مستوى وكلاء وزارة الخارجية

16:56 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Rahmat Gul علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022
 علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
تابعنا عبر
عقدت باكستان وبنغلاديش الجولة السادسة من المشاورات الثنائية على مستوى وكلاء وزارة الخارجية والتي استؤنفت بعد 15 عامًا من الانقطاع، وفقًا لبيان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية خلال الإحاطة الأسبوعية: "عقدت باكستان وبنغلاديش الجولة السادسة من المشاورات الثنائية على مستوى وزيري الخارجية في دكا في 17 أبريل (نيسان) 2025، بعد انقطاع دام 15 عامًا".
وأضاف: "أجرى الجانبان تبادلًا شاملًا للآراء حول التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي والاستراتيجي، مدعومًا بالتاريخ المشترك والروابط الثقافية والتطلعات المشتركة لشعبيهما".
وقد مثلت باكستان وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية السفيرة آمنة بلوش ووكيل وزارة الخارجية في بنغلاديش محمد جاشيم الدين، حيث عكست المحادثات عزمًا مشتركًا على تنشيط التعاون الثنائي، وفقًا للمتحدث.
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وأشار المتحدث إلى أن الجانبين قد أعلنا عن ارتياحهما للاتصالات رفيعة المستوى الأخيرة في نيويورك والقاهرة وساموا وجدة، والتي أسهمت في إعادة تنشيط العلاقات الثنائية.
ووفقاً لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، فقد رحّبت كل باكستان وبنغلاديش بإطلاق خط شحن مباشر بين كراتشي في باكستان وشيتاغونغ في بنغلاديش، وشدّدتا على ضرورة استئناف الرحلات الجوية المباشرة.
كما تم الاتفاق بين الطرفين على أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في العام المقبل.
وتحسنت العلاقات بشكل كبير جدًا بين باكستان وبنغلاديش خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد سقوط نظام رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة واجد في بنغلاديش في آب/أغسطس 2024.
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