https://sarabic.ae/20250418/لافروف-يجري-محادثات-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-في-موسكو--1099662769.html
بث مباشر... لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في موسكو
بث مباشر... لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الروسية موسكو. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T09:12+0000
2025-04-18T09:12+0000
2025-04-18T09:13+0000
روسيا
إيران
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ومن المتوقع أن يناقش الوزيران القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن تعزيز العلاقات في الأمم المتحدة ومنظمة "شنغهاي" للتعاون ومجموعة "بريكس" وغيرها من المنظمات.
إيران
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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محادثات سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في موسكو
ومن المتوقع أن يناقش الوزيران القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن تعزيز العلاقات في الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس وغيرها من المنظمات.
2025-04-18T09:12+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
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روسيا, إيران, видео
بث مباشر... لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في موسكو
09:12 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 09:13 GMT 18.04.2025)
يتبع
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الروسية موسكو.
ومن المتوقع أن يناقش الوزيران القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن تعزيز العلاقات في الأمم المتحدة ومنظمة "شنغهاي" للتعاون ومجموعة "بريكس" وغيرها من المنظمات.