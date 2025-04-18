https://sarabic.ae/20250418/ماجدة-قديح-نازحة-في-سيارة-هربا-من-الحرب-وبحثا-عن-الأمان-بقطاع-غزة-1099641645.html

ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب وبحثا عن الأمان بقطاع غزة

ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب وبحثا عن الأمان بقطاع غزة

سبوتنيك عربي

يزداد الوضع تعقيدا في قطاع غزة بعد استئناف إسرائيل الحرب، بعدما أن كانت الهدنة، التي توصلت إليها "حماس" وإسرائيل، في كانون الثاني/ يناير الماضي، فتحت أبواب... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T11:00+0000

2025-04-18T11:00+0000

2025-04-18T11:55+0000

قطاع غزة

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099633282_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_9a9601fa1e999248df0b03459660e713.jpg

وأدى استئناف الحرب على قطاع غزة إلى نزوح جديد، وشح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء والماء، وسط كارثة إنسانية مستمرة في القطاع.نازحة في سيارةمنذ بداية الحرب على غزة نزحت ماجدة، 59 عاما، من منزلها الملاصق للشريط الحدودي شمالي القطاع، في قصة نزوح فريدة من نوعها، حيث تقيم في سيارتها الخاصة، بعدما حوّلتها إلى مسكن تعيش فيه حتى نهاية الحرب، وتنزح من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، ومع عودة الحرب بعد وقف إطلاق النار، تعيش ماجدة قصة أكثر صعوبة داخل سيارتها.وتشعر ماجدة بالأمان داخل سيارتها، حيث تغلقها على نفسها من الداخل وتحكم إجراءات الأمان فيها، وتحرص أن تكون موجودة في محيط المناطق المكتظة بالنازحين، وقد قسّمت سيارتها لتتسع لأغراضها، ضمن أسلوب حياة فرض عليها بسبب الحرب.وتضيف ماجدة: "وضعت الطعام والأغطية وملابسي في الجزء الخلفي من السيارة، فيما استخدم الكرسي الأمامي كسرير للنوم ليلا، والكرسي الخلفي للجلوس في النهار"، وتابعت: "أعاني من البرد في الشتاء، والحر في الصيف، ولا أستطيع فتح النوافذ بسبب عدم شعوري بالأمان، واستخدم الحمام العام الموجود في مخيمات النازحين، أو أطلب من بعض الأهالي السماح لي بدخول الحمام الموجود في منازلهم".وتقول ماجدة: "من الصعب أن تكوني نازحة ووحيدة، قضيت شهر رمضان وجميع المناسبات بمفردي، لكني أحاول الاحتفاظ بالمعنويات العالية حتى لا استسلم ، وأتمنى نهاية قريبة للحرب، وتغير الواقع الإنساني الصعب في قطاع غزة".بدوره، يرى المواطن عمر فتحي، "البقاء داخل سيارة أمر صعب، خاصة على سيدة في العقد السادس من العمر"، متمنياً أن "تتغير الظروف حتى يتوفر مكان أفضل وأكثر أمانا للنازحين في القطاع".وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم بقطاع غزة منذ 18 اَذار/ مارس الماضي، وذلك جراء استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة".وأضاف: "الأعمال العدائية المتواصلة في أنحاء قطاع غزة لا تزال تخلف آثارا مدمرة على المدنيين، منها الموت والنزوح وتدمير البنية الأساسية الحيوية".من جهته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من "دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين بسبب انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل".وقال المكتب في بيان: "يعيش قطاع غزة كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين مباشرة، وفي مقدمتهم أكثر من مليون و100 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 51,065 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,505 آخرين.

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم