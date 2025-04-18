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ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب وبحثا عن الأمان بقطاع غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب وبحثا عن الأمان بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
يزداد الوضع تعقيدا في قطاع غزة بعد استئناف إسرائيل الحرب، بعدما أن كانت الهدنة، التي توصلت إليها "حماس" وإسرائيل، في كانون الثاني/ يناير الماضي، فتحت أبواب... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T11:00+0000
2025-04-18T11:55+0000
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وأدى استئناف الحرب على قطاع غزة إلى نزوح جديد، وشح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء والماء، وسط كارثة إنسانية مستمرة في القطاع.نازحة في سيارةمنذ بداية الحرب على غزة نزحت ماجدة، 59 عاما، من منزلها الملاصق للشريط الحدودي شمالي القطاع، في قصة نزوح فريدة من نوعها، حيث تقيم في سيارتها الخاصة، بعدما حوّلتها إلى مسكن تعيش فيه حتى نهاية الحرب، وتنزح من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، ومع عودة الحرب بعد وقف إطلاق النار، تعيش ماجدة قصة أكثر صعوبة داخل سيارتها.وتشعر ماجدة بالأمان داخل سيارتها، حيث تغلقها على نفسها من الداخل وتحكم إجراءات الأمان فيها، وتحرص أن تكون موجودة في محيط المناطق المكتظة بالنازحين، وقد قسّمت سيارتها لتتسع لأغراضها، ضمن أسلوب حياة فرض عليها بسبب الحرب.وتضيف ماجدة: "وضعت الطعام والأغطية وملابسي في الجزء الخلفي من السيارة، فيما استخدم الكرسي الأمامي كسرير للنوم ليلا، والكرسي الخلفي للجلوس في النهار"، وتابعت: "أعاني من البرد في الشتاء، والحر في الصيف، ولا أستطيع فتح النوافذ بسبب عدم شعوري بالأمان، واستخدم الحمام العام الموجود في مخيمات النازحين، أو أطلب من بعض الأهالي السماح لي بدخول الحمام الموجود في منازلهم".وتقول ماجدة: "من الصعب أن تكوني نازحة ووحيدة، قضيت شهر رمضان وجميع المناسبات بمفردي، لكني أحاول الاحتفاظ بالمعنويات العالية حتى لا استسلم ، وأتمنى نهاية قريبة للحرب، وتغير الواقع الإنساني الصعب في قطاع غزة".بدوره، يرى المواطن عمر فتحي، "البقاء داخل سيارة أمر صعب، خاصة على سيدة في العقد السادس من العمر"، متمنياً أن "تتغير الظروف حتى يتوفر مكان أفضل وأكثر أمانا للنازحين في القطاع".وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم بقطاع غزة منذ 18 اَذار/ مارس الماضي، وذلك جراء استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة".وأضاف: "الأعمال العدائية المتواصلة في أنحاء قطاع غزة لا تزال تخلف آثارا مدمرة على المدنيين، منها الموت والنزوح وتدمير البنية الأساسية الحيوية".من جهته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من "دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين بسبب انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل".وقال المكتب في بيان: "يعيش قطاع غزة كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين مباشرة، وفي مقدمتهم أكثر من مليون و100 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 51,065 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,505 آخرين.
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قطاع غزة, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم

ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب وبحثا عن الأمان بقطاع غزة

11:00 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 11:55 GMT 18.04.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
يزداد الوضع تعقيدا في قطاع غزة بعد استئناف إسرائيل الحرب، بعدما أن كانت الهدنة، التي توصلت إليها "حماس" وإسرائيل، في كانون الثاني/ يناير الماضي، فتحت أبواب الأمل لنهاية الحرب، ونهاية معاناة المواطنين المستمرة.
وأدى استئناف الحرب على قطاع غزة إلى نزوح جديد، وشح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء والماء، وسط كارثة إنسانية مستمرة في القطاع.
© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

نازحة في سيارة

منذ بداية الحرب على غزة نزحت ماجدة، 59 عاما، من منزلها الملاصق للشريط الحدودي شمالي القطاع، في قصة نزوح فريدة من نوعها، حيث تقيم في سيارتها الخاصة، بعدما حوّلتها إلى مسكن تعيش فيه حتى نهاية الحرب، وتنزح من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، ومع عودة الحرب بعد وقف إطلاق النار، تعيش ماجدة قصة أكثر صعوبة داخل سيارتها.
وتقول ماجدة لوكالة "سبوتنيك": "بيتي قريب من الشريط الحدودي، ويعتبر ضمن المنطقة الحمراء، والتي يمنع الاقتراب منها، لذلك نزحت منذ بداية الحرب، أكثر من مرة، وحوّلت السيارة إلى مسكن، لأنها أكثر أمانا من الخيمة، فأنا أعيش بمفردي، بعد خروج أولادي من غزة".
وتشعر ماجدة بالأمان داخل سيارتها، حيث تغلقها على نفسها من الداخل وتحكم إجراءات الأمان فيها، وتحرص أن تكون موجودة في محيط المناطق المكتظة بالنازحين، وقد قسّمت سيارتها لتتسع لأغراضها، ضمن أسلوب حياة فرض عليها بسبب الحرب.
© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتضيف ماجدة: "وضعت الطعام والأغطية وملابسي في الجزء الخلفي من السيارة، فيما استخدم الكرسي الأمامي كسرير للنوم ليلا، والكرسي الخلفي للجلوس في النهار"، وتابعت: "أعاني من البرد في الشتاء، والحر في الصيف، ولا أستطيع فتح النوافذ بسبب عدم شعوري بالأمان، واستخدم الحمام العام الموجود في مخيمات النازحين، أو أطلب من بعض الأهالي السماح لي بدخول الحمام الموجود في منازلهم".
© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

وخلال فترة الحرب، مرت على ماجدة مناسبات عدة، كانت تحاول التعبير عن شعورها، بالفرح رغم الألم، وقضت أيام صعبة تحاول النجاة من مكان إلى آخر، ونالت ماجدة نصيبها من تجارب الألم والمعاناة خلال الحرب، والتي تصفها بأصعب تجربة مرت عليها طوال حياتها.

© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتقول ماجدة: "من الصعب أن تكوني نازحة ووحيدة، قضيت شهر رمضان وجميع المناسبات بمفردي، لكني أحاول الاحتفاظ بالمعنويات العالية حتى لا استسلم ، وأتمنى نهاية قريبة للحرب، وتغير الواقع الإنساني الصعب في قطاع غزة".
© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
بدوره، يرى المواطن عمر فتحي، "البقاء داخل سيارة أمر صعب، خاصة على سيدة في العقد السادس من العمر"، متمنياً أن "تتغير الظروف حتى يتوفر مكان أفضل وأكثر أمانا للنازحين في القطاع".

ويقول عمر فتحي لوكالة "سبوتنيك": "السيارة لا تصلح لتكون مسكنا، وخاصة أن سيدة هي من تسكنها، وهي تحتاج إلى خصوصية مفقودة، ويجب على الأقل توفير خيمة تشعر فيها بالأمان، ولكن الظروف في قطاع غزة صعبة للغاية، كل شيء مدمر، والحياة في السيارة معاناة مستمرة، في الصيف حر وفي الشتاء برد، وكلنا نعاني في القطاع ونعاني من النزوح، لكن هناك بعض النازحين يعانون أكثر من غيرهم، ونتمنى أن تنتهي الحرب ونعود إلى بيوتنا قريبا".

© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم بقطاع غزة منذ 18 اَذار/ مارس الماضي، وذلك جراء استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة".
وأضاف: "الأعمال العدائية المتواصلة في أنحاء قطاع غزة لا تزال تخلف آثارا مدمرة على المدنيين، منها الموت والنزوح وتدمير البنية الأساسية الحيوية".
© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
من جهته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من "دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين بسبب انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل".
© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المكتب في بيان: "يعيش قطاع غزة كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين مباشرة، وفي مقدمتهم أكثر من مليون و100 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة".
© Sputnik . Ajwad Jradatماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ماجدة قديح نازحة في سيارة هربا من الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 51,065 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,505 آخرين.
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