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مصر وتونس تتفقان على دعم مسار الحل الليبي الليبي
مصر وتونس تتفقان على دعم مسار الحل الليبي الليبي
سبوتنيك عربي
اتفق وزيرا خارجية مصر وتونس، اليوم الجمعة، على دعم مسار الحل الليبي–الليبي، وذلك خلال زيارة بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري إلى العاصمة تونس. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T20:35+0000
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وبحسب موقع "اليوم السابع" عقد عبد العاطي جلسة مباحثات مع محمد على النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج.تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافق الوزيران على ضرورة دعم مسار الحل الليبي - الليبي من دون إملاءات أو تدخلات خارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.واتفق الوزيران كذلك على مواصلة التنسيق المشترك باعتبار مصر وتونس دولتي جوار لليبيا وتأثرهما بشكل مباشر من الأوضاع في ليبيا.في سياق متصل، أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية المصرية-التونسية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين.وبحث الوزيران التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبادلا الرؤى بشأن أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.تناولت الجلسة كذلك المستجدات في سوريا والسودان ومنطقة الساحل، وقد توافقت الرؤى بشأن ضرورة التعاون المشترك في ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب على ضوء الخبرات المتراكمة لدى البلدين.
https://sarabic.ae/20250418/مستشار-ترامب-واشنطن-تسعى-لحل-أزمة-ليبيا-وقضية-الصحراء-بين-المغرب-والجزائر-1099683277.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر وتونس تتفقان على دعم مسار الحل الليبي الليبي
اتفق وزيرا خارجية مصر وتونس، اليوم الجمعة، على دعم مسار الحل الليبي–الليبي، وذلك خلال زيارة بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري إلى العاصمة تونس.
وبحسب موقع
"اليوم السابع" عقد عبد العاطي جلسة مباحثات مع محمد على النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج.
تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافق الوزيران على ضرورة دعم مسار الحل الليبي - الليبي من دون إملاءات أو تدخلات خارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
واتفق الوزيران كذلك على مواصلة التنسيق المشترك باعتبار مصر وتونس دولتي جوار لليبيا وتأثرهما بشكل مباشر من الأوضاع في ليبيا.
في سياق متصل، أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية المصرية-التونسية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين.
وبحث الوزيران التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبادلا الرؤى بشأن أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
تناولت الجلسة كذلك المستجدات في سوريا والسودان ومنطقة الساحل، وقد توافقت الرؤى بشأن ضرورة التعاون المشترك في ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب على ضوء الخبرات المتراكمة لدى البلدين.