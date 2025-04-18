https://sarabic.ae/20250418/مقتل-4-أشخاص-بينهم-بريطانيان-وإسرائيلي-بتحطم-عربة-تلفريك-في-إيطاليا-فيديو-1099662133.html
مقتل 4 أشخاص بينهم بريطانيان وإسرائيلي بتحطم عربة "تلفريك" في إيطاليا... فيديو
مقتل 4 أشخاص بينهم بريطانيان وإسرائيلي بتحطم عربة "تلفريك" في إيطاليا... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وتعرض شخص لإصابة خطيرة، في حادث تحطم عربة "تلفريك" يقل سائحين من جنسيات مختلفة في نابولي جنوبي إيطاليا. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T08:03+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم "تلفريك" بإيطاليا، بينهم بريطانيان وإسرائيلي والرابع مشغل العربة، ويُدعى كارمين بارلاتو.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "إضافة إلى مقتل إسرائيلي، فقد أصيبت مواطنة إسرائيلية بجروح خطيرة، حيث تعاني من كسور متعددة في العظام، ونُقلت جوا إلى مستشفى "أوسبيدال ديل ماري" في نابولي".وسارع رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ الجبلية في إيطاليا إلى موقع الحادث، وواصلوا العمل حتى وقت متأخر من الليل بعد أن واجهوا صعوبة في العمل بسبب الرياح القوية والضباب الكثيف.ويعود سبب تحطم عربة الـ"تلفريك" إلى انقطاع الكابل الذي يدعم العربة في مونتي فايتو ببلدة كاستيلاماري دي ستابيا بمدينة نابولي.ومن جانبه، أوضح محافظ نابولي ميشيل دي باري، أن عربة الـ"تلفريك" الصاعدة تحطمت في النهاية، ما تسبب بوقوع وفيات وإصابات، بينما تم إجلاء 8 سياح آخرين ومشغل من عربة "تلفريك"الأخرى الهابطة.
https://sarabic.ae/20220623/سياح-يهبطون-بطريقة-خطرة-من-تلفريك-تعطل-بهم-فيديو-1064098068.html
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منوعات, الأخبار, إيطاليا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
منوعات, الأخبار, إيطاليا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل 4 أشخاص بينهم بريطانيان وإسرائيلي بتحطم عربة "تلفريك" في إيطاليا... فيديو
لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وتعرض شخص لإصابة خطيرة، في حادث تحطم عربة "تلفريك" يقل سائحين من جنسيات مختلفة في نابولي جنوبي إيطاليا.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم "تلفريك" بإيطاليا، بينهم بريطانيان وإسرائيلي والرابع مشغل العربة، ويُدعى كارمين بارلاتو.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "إضافة إلى مقتل إسرائيلي، فقد أصيبت مواطنة إسرائيلية بجروح خطيرة، حيث تعاني من كسور متعددة في العظام، ونُقلت جوا إلى مستشفى "أوسبيدال ديل ماري" في نابولي".
وسارع رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ الجبلية في إيطاليا إلى موقع الحادث، وواصلوا العمل حتى وقت متأخر من الليل بعد أن واجهوا صعوبة في العمل بسبب الرياح القوية والضباب الكثيف.
ويعود سبب تحطم عربة الـ"تلفريك
" إلى انقطاع الكابل الذي يدعم العربة في مونتي فايتو ببلدة كاستيلاماري دي ستابيا بمدينة نابولي.
ومن جانبه، أوضح محافظ نابولي ميشيل دي باري، أن عربة الـ"تلفريك" الصاعدة تحطمت في النهاية، ما تسبب بوقوع وفيات وإصابات، بينما تم إجلاء 8 سياح آخرين ومشغل من عربة "تلفريك"الأخرى الهابطة.