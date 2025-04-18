الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

© Getty Images / Anadolu/Fatih Capkin يتم رعاية شبلين من الدببة، عثر عليهما مواطنون في منطقتي كارابوك وبينجول في ينيجه، بعناية في مركز جلال أكار لإنقاذ وإعادة تأهيل الحياة البرية في بورصة