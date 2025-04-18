الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورأحد المشاركين في ”النزول إلى الفضاء“ في يوم رواد الفضاء في منتجع جريلكا فيست 2025 للتزلج في قرية شيريجش في كوزباس الروسية
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev/
أحد المشاركين في ”النزول إلى الفضاء“ في يوم رواد الفضاء في منتجع جريلكا فيست 2025 للتزلج في قرية شيريجش في كوزباس الروسية
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharoufالشرطة الإسرائيلية تفض مظاهرة لليهود المتشددين في القدس
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© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf
الشرطة الإسرائيلية تفض مظاهرة لليهود المتشددين في القدس
© Getty Images / Daniel Perez Garcia-Santos
نساء يرتدين المانتيلات التقليدية ينتظرن المشاركة في موكب جماعة "إستريلا" في مالقة، إسبانيا. يصادف أسبوع الآلام، المعروف محليًا باسم "أسبوع الآلام"
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© Getty Images / Daniel Perez Garcia-Santos
نساء يرتدين المانتيلات التقليدية ينتظرن المشاركة في موكب جماعة "إستريلا" في مالقة، إسبانيا. يصادف أسبوع الآلام، المعروف محليًا باسم "أسبوع الآلام"
© Getty Images / CFOTO/Future Publishingنقل شفرات توربينات الرياح في موقع بناء في الصين
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© Getty Images / CFOTO/Future Publishing
نقل شفرات توربينات الرياح في موقع بناء في الصين
© AP Photo / Matilde Campodonicoسقوط غاوتشو من على حصانه خلال مهرجان كريولا ويك للروديو في مونتيفيديو، أوروغواي
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© AP Photo / Matilde Campodonico
سقوط غاوتشو من على حصانه خلال مهرجان كريولا ويك للروديو في مونتيفيديو، أوروغواي
© AP Photo / Omar Sanadikiأعضاء الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يحتفلون بأحد الشعانين في دمشق، سوريا
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© AP Photo / Omar Sanadiki
أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يحتفلون بأحد الشعانين في دمشق، سوريا
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور
عرض مجموعة جمعية الإبداع المستقلة "La Mode" كجزء من عرض "الاسم الجديد" في أسبوع الموضة في سان بطرسبورغ
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© Sputnik . Artem Pryahin/
عرض مجموعة جمعية الإبداع المستقلة "La Mode" كجزء من عرض "الاسم الجديد" في أسبوع الموضة في سان بطرسبورغ
© AP Photo / Amr Nabil
امرأة ترقص خلال يوم خيري في منطقة درب شغلان الشعبية في القاهرة
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© AP Photo / Amr Nabil
امرأة ترقص خلال يوم خيري في منطقة درب شغلان الشعبية في القاهرة
© Getty Images / China News Service/VCG/Luo Yunfeiيقوم الزوار بفحص روبوت في معرض الصين الدولي الخامس للسلع الاستهلاكية في مركز هاينان الدولي للمؤتمرات والمعارض، الصين
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© Getty Images / China News Service/VCG/Luo Yunfei
يقوم الزوار بفحص روبوت في معرض الصين الدولي الخامس للسلع الاستهلاكية في مركز هاينان الدولي للمؤتمرات والمعارض، الصين
© Getty Images / Lauren DeCiccaاستقبلت الأفيال السكان المحليين في سياراتها خلال احتفالات سونغكران في فرا ناخون سي أيوثايا، تايلاند
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© Getty Images / Lauren DeCicca
استقبلت الأفيال السكان المحليين في سياراتها خلال احتفالات سونغكران في فرا ناخون سي أيوثايا، تايلاند
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallahفلسطينيون يتفقدون المنطقة المتضررة بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية خيامًا تؤوي المدنيين النازحين في خان يونس، غزة
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© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah
فلسطينيون يتفقدون المنطقة المتضررة بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية خيامًا تؤوي المدنيين النازحين في خان يونس، غزة
© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolangالاحتفال بمهرجان بيسكت سيندور جاترا في نيبال
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© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang
الاحتفال بمهرجان بيسكت سيندور جاترا في نيبال
© Getty Images / Anadolu/Fatih Capkinيتم رعاية شبلين من الدببة، عثر عليهما مواطنون في منطقتي كارابوك وبينجول في ينيجه، بعناية في مركز جلال أكار لإنقاذ وإعادة تأهيل الحياة البرية في بورصة
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© Getty Images / Anadolu/Fatih Capkin
يتم رعاية شبلين من الدببة، عثر عليهما مواطنون في منطقتي كارابوك وبينجول في ينيجه، بعناية في مركز جلال أكار لإنقاذ وإعادة تأهيل الحياة البرية في بورصة
© AP Photo / Ng Han Guanطفل يرتدي زي الإمبراطور يركض بعد أن أطاحت الرياح القوية بتاجه في بكين، الصين
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© AP Photo / Ng Han Guan
طفل يرتدي زي الإمبراطور يركض بعد أن أطاحت الرياح القوية بتاجه في بكين، الصين