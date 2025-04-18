الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة أمير قطر إلى موسكو هي خطوة مهمة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العالم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250418/1099663049.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T08:45+0000
2025-04-18T08:45+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099663218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91c0676fedf89b251240534c26f8a4e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099663218_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b0c6cb4b720c6ae61ff1c7c25ccc5fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

08:45 GMT 18.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورأحد المشاركين في ”النزول إلى الفضاء“ في يوم رواد الفضاء في منتجع جريلكا فيست 2025 للتزلج في قرية شيريجش في كوزباس الروسية
أحد المشاركين في ”النزول إلى الفضاء“ في يوم رواد الفضاء في منتجع جريلكا فيست 2025 للتزلج في قرية شيريجش في كوزباس الروسية - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أحد المشاركين في ”النزول إلى الفضاء“ في يوم رواد الفضاء في منتجع جريلكا فيست 2025 للتزلج في قرية شيريجش في كوزباس الروسية
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharoufالشرطة الإسرائيلية تفض مظاهرة لليهود المتشددين في القدس
الشرطة الإسرائيلية تفض مظاهرة لليهود المتشددين في القدس - سبوتنيك عربي
2/14
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf
الشرطة الإسرائيلية تفض مظاهرة لليهود المتشددين في القدس
© Getty Images / Daniel Perez Garcia-Santos

نساء يرتدين المانتيلات التقليدية ينتظرن المشاركة في موكب جماعة "إستريلا" في مالقة، إسبانيا. يصادف أسبوع الآلام، المعروف محليًا باسم "أسبوع الآلام"

نساء يرتدين المانتيلات التقليدية ينتظرن المشاركة في موكب جماعة &quot;إستريلا&quot; في مالقة، إسبانيا. يصادف أسبوع الآلام، المعروف محليًا باسم &quot;أسبوع الآلام&quot; - سبوتنيك عربي
3/14
© Getty Images / Daniel Perez Garcia-Santos

نساء يرتدين المانتيلات التقليدية ينتظرن المشاركة في موكب جماعة "إستريلا" في مالقة، إسبانيا. يصادف أسبوع الآلام، المعروف محليًا باسم "أسبوع الآلام"

© Getty Images / CFOTO/Future Publishingنقل شفرات توربينات الرياح في موقع بناء في الصين
نقل شفرات توربينات الرياح في موقع بناء في الصين - سبوتنيك عربي
4/14
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing
نقل شفرات توربينات الرياح في موقع بناء في الصين
© AP Photo / Matilde Campodonicoسقوط غاوتشو من على حصانه خلال مهرجان كريولا ويك للروديو في مونتيفيديو، أوروغواي
سقوط غاوتشو من على حصانه خلال مهرجان كريولا ويك للروديو في مونتيفيديو، أوروغواي - سبوتنيك عربي
5/14
© AP Photo / Matilde Campodonico
سقوط غاوتشو من على حصانه خلال مهرجان كريولا ويك للروديو في مونتيفيديو، أوروغواي
© AP Photo / Omar Sanadikiأعضاء الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يحتفلون بأحد الشعانين في دمشق، سوريا
أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يحتفلون بأحد الشعانين في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
6/14
© AP Photo / Omar Sanadiki
أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يحتفلون بأحد الشعانين في دمشق، سوريا
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

عرض مجموعة جمعية الإبداع المستقلة "La Mode" كجزء من عرض "الاسم الجديد" في أسبوع الموضة في سان بطرسبورغ

عرض مجموعة جمعية الإبداع المستقلة &quot;La Mode&quot; كجزء من عرض &quot;الاسم الجديد&quot; في أسبوع الموضة في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض مجموعة جمعية الإبداع المستقلة "La Mode" كجزء من عرض "الاسم الجديد" في أسبوع الموضة في سان بطرسبورغ

© AP Photo / Amr Nabil

امرأة ترقص خلال يوم خيري في منطقة درب شغلان الشعبية في القاهرة

امرأة ترقص خلال يوم خيري في منطقة درب شغلان الشعبية في القاهرة - سبوتنيك عربي
8/14
© AP Photo / Amr Nabil

امرأة ترقص خلال يوم خيري في منطقة درب شغلان الشعبية في القاهرة

© Getty Images / China News Service/VCG/Luo Yunfeiيقوم الزوار بفحص روبوت في معرض الصين الدولي الخامس للسلع الاستهلاكية في مركز هاينان الدولي للمؤتمرات والمعارض، الصين
يقوم الزوار بفحص روبوت في معرض الصين الدولي الخامس للسلع الاستهلاكية في مركز هاينان الدولي للمؤتمرات والمعارض، الصين - سبوتنيك عربي
9/14
© Getty Images / China News Service/VCG/Luo Yunfei
يقوم الزوار بفحص روبوت في معرض الصين الدولي الخامس للسلع الاستهلاكية في مركز هاينان الدولي للمؤتمرات والمعارض، الصين
© Getty Images / Lauren DeCiccaاستقبلت الأفيال السكان المحليين في سياراتها خلال احتفالات سونغكران في فرا ناخون سي أيوثايا، تايلاند
الأفيال ترحب بالسكان المحليين خلال مهرجان سونغكران في تايلاند - سبوتنيك عربي
10/14
© Getty Images / Lauren DeCicca
استقبلت الأفيال السكان المحليين في سياراتها خلال احتفالات سونغكران في فرا ناخون سي أيوثايا، تايلاند
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallahفلسطينيون يتفقدون المنطقة المتضررة بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية خيامًا تؤوي المدنيين النازحين في خان يونس، غزة
فلسطينيون يتفقدون المنطقة المتضررة بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية خيامًا تؤوي المدنيين النازحين في خان يونس، غزة - سبوتنيك عربي
11/14
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah
فلسطينيون يتفقدون المنطقة المتضررة بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية خيامًا تؤوي المدنيين النازحين في خان يونس، غزة
© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolangالاحتفال بمهرجان بيسكت سيندور جاترا في نيبال
الاحتفال بمهرجان بيسكت سيندور جاترا في نيبال - سبوتنيك عربي
12/14
© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang
الاحتفال بمهرجان بيسكت سيندور جاترا في نيبال
© Getty Images / Anadolu/Fatih Capkinيتم رعاية شبلين من الدببة، عثر عليهما مواطنون في منطقتي كارابوك وبينجول في ينيجه، بعناية في مركز جلال أكار لإنقاذ وإعادة تأهيل الحياة البرية في بورصة
يتم رعاية شبلين من الدببة، عثر عليهما مواطنون في منطقتي كارابوك وبينجول في ينيجه، بعناية في مركز جلال أكار لإنقاذ وإعادة تأهيل الحياة البرية في بورصة - سبوتنيك عربي
13/14
© Getty Images / Anadolu/Fatih Capkin
يتم رعاية شبلين من الدببة، عثر عليهما مواطنون في منطقتي كارابوك وبينجول في ينيجه، بعناية في مركز جلال أكار لإنقاذ وإعادة تأهيل الحياة البرية في بورصة
© AP Photo / Ng Han Guanطفل يرتدي زي الإمبراطور يركض بعد أن أطاحت الرياح القوية بتاجه في بكين، الصين
طفل يرتدي زي الإمبراطور يركض بعد أن أطاحت الرياح القوية بتاجه في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
14/14
© AP Photo / Ng Han Guan
طفل يرتدي زي الإمبراطور يركض بعد أن أطاحت الرياح القوية بتاجه في بكين، الصين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала