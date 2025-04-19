https://sarabic.ae/20250419/أقوى-الجيوش-العربية-في-2025-1099707153.html
أقوى الجيوش العربية في 2025
أقوى الجيوش العربية في 2025
سبوتنيك عربي
حافظ الجيش المصري على صدارته للجيوش العربية، حيث حلّ في المرتبة 19 عالميًا، وجاء الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا والـ24 عالميًا، بينما حلّ الجيش الجزائري... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T17:33+0000
2025-04-19T17:33+0000
2025-04-19T17:33+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
مصر
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/13/1099706865_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_4d4063f832557d24cb1a2a0eb46b0540.png
وسجّل الجيش العراقي حضورًا لافتًا بالمركز الرابع عربيًا والـ43 عالميًا، تلاه الجيش الإماراتي في المركز الخامس عربيًا والـ54 عالميًا. أما الجيش المغربي فقد احتل المرتبة السادسة عربيًا والـ59 عالميًا.
مصر
السعودية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/13/1099706865_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_c2a016b5634fd6c5afda5c4bac78a2d9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, инфографика
انفوجرافيك, مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, инфографика
أقوى الجيوش العربية في 2025
حافظ الجيش المصري على صدارته للجيوش العربية، حيث حلّ في المرتبة 19 عالميًا، وجاء الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا والـ24 عالميًا، بينما حلّ الجيش الجزائري بالمركز الثالث عربيًا، وفي المركز الـ26 عالميًا.
وسجّل الجيش العراقي حضورًا لافتًا بالمركز الرابع عربيًا والـ43 عالميًا، تلاه الجيش الإماراتي في المركز الخامس عربيًا والـ54 عالميًا. أما الجيش المغربي فقد احتل المرتبة السادسة عربيًا والـ59 عالميًا.