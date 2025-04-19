الذكاء الاصطناعي يقرأ التاريخ... من الذي يجلب بيض عيد الفصح؟

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova حتى القرن التاسع عشر، كان الأطفال في قرى هيسن يعتقدون أن بيض عيد الفصح لا يتم إخفاؤه بواسطة أرنب، بل بواسطة ثعلب (Osterfuchs). نشأ هذا الاعتقاد من الفلاحين الملتزمين - حيث كانت الثعالب في كثير من الأحيان تسرق البيض من حظائر الدجاج وتدفنه في الغابة.