الذكاء الاصطناعي يقرأ التاريخ... من الذي يجلب بيض عيد الفصح؟

عربي
بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250419/الذكاء-الاصطناعي-يقرأ-التاريخ-من-الذي-يجلب-بيضة-عيد-الفصح--1099700153.html
الذكاء الاصطناعي يقرأ التاريخ... من الذي يجلب بيض عيد الفصح؟
الذكاء الاصطناعي يقرأ التاريخ... من الذي يجلب بيض عيد الفصح؟
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صور الحيوانات التي تجلب بيض عيد الفصح في الثقافات المختلفة. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T13:43+0000
2025-04-19T13:43+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/13/1099700322_0:125:2464:1511_1920x0_80_0_0_41828a0a1ff73f37486bb9278375d26c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/13/1099700322_0:0:2464:1849_1920x0_80_0_0_c0d1e1f6e6fde8e7190da488fe0c8c08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الذكاء الاصطناعي يقرأ التاريخ... من الذي يجلب بيض عيد الفصح؟

13:43 GMT 19.04.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صور الحيوانات التي تجلب بيض عيد الفصح في الثقافات المختلفة.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaحتى القرن التاسع عشر، كان الأطفال في قرى هيسن يعتقدون أن بيض عيد الفصح لا يتم إخفاؤه بواسطة أرنب، بل بواسطة ثعلب (Osterfuchs). نشأ هذا الاعتقاد من الفلاحين الملتزمين - حيث كانت الثعالب في كثير من الأحيان تسرق البيض من حظائر الدجاج وتدفنه في الغابة.
ثعلب عيد الفصح، جنوب ألمانيا، حيوانات عيد الفصح الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
حتى القرن التاسع عشر، كان الأطفال في قرى هيسن يعتقدون أن بيض عيد الفصح لا يتم إخفاؤه بواسطة أرنب، بل بواسطة ثعلب (Osterfuchs). نشأ هذا الاعتقاد من الفلاحين الملتزمين - حيث كانت الثعالب في كثير من الأحيان تسرق البيض من حظائر الدجاج وتدفنه في الغابة.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaفي بعض الكانتونات السويسرية، وخاصة في أبنزل، حتى نهاية القرن التاسع عشر، كان الأطفال يعتقدون أن بيض عيد الفصح يأتي به الوقواق (أوستركوكوكوك). وقد نشأت هذه الصورة من المعتقدات القديمة: يرمز الوقواق إلى قدوم الربيع.
طائر الوقواق في عيد الفصح، سويسرا - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
في بعض الكانتونات السويسرية، وخاصة في أبنزل، حتى نهاية القرن التاسع عشر، كان الأطفال يعتقدون أن بيض عيد الفصح يأتي به الوقواق (أوستركوكوكوك). وقد نشأت هذه الصورة من المعتقدات القديمة: يرمز الوقواق إلى قدوم الربيع.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

في أستراليا، أصبح البيلبي رمزًا لعيد الفصح - وهو بديل صديق للبيئة للأرنب.

في أستراليا، أصبح البيلبي رمزًا لعيد الفصح - وهو بديل صديق للبيئة للأرنب. - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

في أستراليا، أصبح البيلبي رمزًا لعيد الفصح - وهو بديل صديق للبيئة للأرنب.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

في تقاليد عيد الفصح الفنلندي، تعتبر الدجاجة (وليس الأرنب) الرمز الرئيسي للعيد. وترتبط هذه الصورة بالمعتقدات الزراعية القديمة.

في تقاليد عيد الفصح الفنلندي، تعتبر الدجاجة (وليس الأرنب) الرمز الرئيسي للعيد. وترتبط هذه الصورة بالمعتقدات الزراعية القديمة. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

في تقاليد عيد الفصح الفنلندي، تعتبر الدجاجة (وليس الأرنب) الرمز الرئيسي للعيد. وترتبط هذه الصورة بالمعتقدات الزراعية القديمة.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaيعود أصل أرنب عيد الفصح إلى التقاليد الألمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. تم ذكره لأول مرة كتابيًا في عام 1682 في عمل البروفيسور جورج فرانك، الذي يصف أرنبًا يحمل البيض للأطفال المطيعين.
أرنب عيد الفصح بالذكاء الاصطناعي في لندن، المملكة المتحدة - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
يعود أصل أرنب عيد الفصح إلى التقاليد الألمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. تم ذكره لأول مرة كتابيًا في عام 1682 في عمل البروفيسور جورج فرانك، الذي يصف أرنبًا يحمل البيض للأطفال المطيعين.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaفي التقليد الألزاسي، يتم إحضار بيض عيد الفصح بواسطة طائر اللقلق، وهي صورة تأتي من المعتقدات القديمة التي ترمز إلى الحياة الجديدة والرفاهية.
طائر اللقلق في عيد الفصح، الألزاس، فرنسا - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
في التقليد الألزاسي، يتم إحضار بيض عيد الفصح بواسطة طائر اللقلق، وهي صورة تأتي من المعتقدات القديمة التي ترمز إلى الحياة الجديدة والرفاهية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала