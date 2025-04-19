الروماني كوزمين أولاريو يتولى تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم

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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
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ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
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شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
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30 د
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حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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29 د
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صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
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29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250419/الروماني-كوزمين-أولاريو-يتولى-تدريب-المنتخب-الإماراتي-لكرة-القدم-1099707980.html
الروماني كوزمين أولاريو يتولى تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم
الروماني كوزمين أولاريو يتولى تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني لمدة عامين. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T18:38+0000
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كوزمين، مدرب الشارقة الحالي، سيتولى هذا المنصب خلفا للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، حسبما ذكر موقع "الإمارات اليوم"، اليوم السبت.وجاء التعاقد مع المدرب الروماني بعد إقالة بينتو، الذي تسبب في تراجع نتائج المنتخب الإماراتي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وخلال مسيرته التدريبية مع العديد من الأندية الإماراتية أحرز كوزمين لقب الدوري عامي 2012 و2013 وكأس السوبر مع فريق العين.كما أحرز مع شباب الأهلي لقب الدوري مرتين في 2014 و2016، إضافة إلى كأس السوبر في 2013 و2014 و2016.وقاد المدرب الروماني شباب الأهلي إلى نهائي أبطال آسيا 2015 وحقق مع الشارقة لقب كأس رئيس الدولة مرتين في 2022 و2023، إضافة إلى كأس السوبر 2023 وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 2023، ونصف نهائي دوري أبطال آسيا للأندية.
https://sarabic.ae/20230709/الإمارات-تتعاقد-مع-البرتغالي-باولو-بينتو-لتدريب-منتخبها-الوطني-1078891282.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الروماني كوزمين أولاريو يتولى تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم

18:38 GMT 19.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالمنتخب الإماراتي
المنتخب الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني لمدة عامين.
كوزمين، مدرب الشارقة الحالي، سيتولى هذا المنصب خلفا للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، حسبما ذكر موقع "الإمارات اليوم"، اليوم السبت.
وجاء التعاقد مع المدرب الروماني بعد إقالة بينتو، الذي تسبب في تراجع نتائج المنتخب الإماراتي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
المدرب البرتغالي باولو بينتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
مجتمع
الإمارات تتعاقد مع البرتغالي باولو بينتو لتدريب منتخبها الوطني
9 يوليو 2023, 15:58 GMT
وخلال مسيرته التدريبية مع العديد من الأندية الإماراتية أحرز كوزمين لقب الدوري عامي 2012 و2013 وكأس السوبر مع فريق العين.
كما أحرز مع شباب الأهلي لقب الدوري مرتين في 2014 و2016، إضافة إلى كأس السوبر في 2013 و2014 و2016.
وقاد المدرب الروماني شباب الأهلي إلى نهائي أبطال آسيا 2015 وحقق مع الشارقة لقب كأس رئيس الدولة مرتين في 2022 و2023، إضافة إلى كأس السوبر 2023 وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 2023، ونصف نهائي دوري أبطال آسيا للأندية.
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