https://sarabic.ae/20250419/الروماني-كوزمين-أولاريو-يتولى-تدريب-المنتخب-الإماراتي-لكرة-القدم-1099707980.html
الروماني كوزمين أولاريو يتولى تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم
الروماني كوزمين أولاريو يتولى تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني لمدة عامين. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T18:38+0000
2025-04-19T18:38+0000
2025-04-19T18:38+0000
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كوزمين، مدرب الشارقة الحالي، سيتولى هذا المنصب خلفا للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، حسبما ذكر موقع "الإمارات اليوم"، اليوم السبت.وجاء التعاقد مع المدرب الروماني بعد إقالة بينتو، الذي تسبب في تراجع نتائج المنتخب الإماراتي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وخلال مسيرته التدريبية مع العديد من الأندية الإماراتية أحرز كوزمين لقب الدوري عامي 2012 و2013 وكأس السوبر مع فريق العين.كما أحرز مع شباب الأهلي لقب الدوري مرتين في 2014 و2016، إضافة إلى كأس السوبر في 2013 و2014 و2016.وقاد المدرب الروماني شباب الأهلي إلى نهائي أبطال آسيا 2015 وحقق مع الشارقة لقب كأس رئيس الدولة مرتين في 2022 و2023، إضافة إلى كأس السوبر 2023 وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 2023، ونصف نهائي دوري أبطال آسيا للأندية.
https://sarabic.ae/20230709/الإمارات-تتعاقد-مع-البرتغالي-باولو-بينتو-لتدريب-منتخبها-الوطني-1078891282.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الروماني كوزمين أولاريو يتولى تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني لمدة عامين.
كوزمين، مدرب الشارقة الحالي، سيتولى هذا المنصب خلفا للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، حسبما ذكر موقع "الإمارات اليوم"، اليوم السبت.
وجاء التعاقد مع المدرب الروماني بعد إقالة بينتو
، الذي تسبب في تراجع نتائج المنتخب الإماراتي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وخلال مسيرته التدريبية مع العديد من الأندية الإماراتية
أحرز كوزمين لقب الدوري عامي 2012 و2013 وكأس السوبر مع فريق العين.
كما أحرز مع شباب الأهلي لقب الدوري مرتين في 2014 و2016، إضافة إلى كأس السوبر في 2013 و2014 و2016.
وقاد المدرب الروماني شباب الأهلي إلى نهائي أبطال آسيا 2015 وحقق مع الشارقة لقب كأس رئيس الدولة مرتين في 2022 و2023، إضافة إلى كأس السوبر 2023 وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 2023، ونصف نهائي دوري أبطال آسيا للأندية.