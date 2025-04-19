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عالم سبوتنيك
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الصين تطلق 6 أقمار صناعية بحثية في مهمة واحدة... فيديو
الصين تطلق 6 أقمار صناعية بحثية في مهمة واحدة... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلقت الصين بنجاح مجموعة من 6 أقمار صناعية من طراز "شييان-27" إلى المدار لاستكشاف الفضاء القريب من الأرض، بحسب ما ذكرته شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
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وتم الإطلاق في الساعة 6:51 صباحًا بالتوقيت المحلي، من قاعدة "تاييوان" الفضائية في مقاطعة شانشي شمال وسط الصين.وتشير الشركة إلى أن أقمار "شييان-27" تستخدم بشكل أساسي في الأبحاث المتعلقة بالفضاء القريب من الأرض وإجراء الاختبارات الفنية للتكنولوجيات ذات الصلة.وتأتي هذه المهمة ضمن جهود بكين لتعزيز قدراتها في مراقبة البيئة وتوسيع برامجها الفضائية الطموحة.
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نادي الفيديو, العالم, الصين
نادي الفيديو, العالم, الصين

الصين تطلق 6 أقمار صناعية بحثية في مهمة واحدة... فيديو

08:24 GMT 19.04.2025
© AP Photo / KCNAكوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / KCNA
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أطلقت الصين بنجاح مجموعة من 6 أقمار صناعية من طراز "شييان-27" إلى المدار لاستكشاف الفضاء القريب من الأرض، بحسب ما ذكرته شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.
وتم الإطلاق في الساعة 6:51 صباحًا بالتوقيت المحلي، من قاعدة "تاييوان" الفضائية في مقاطعة شانشي شمال وسط الصين.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية من خلال مركبة الإطلاق المطوّرة "تشانغتشنغ -6" (لونغ مارش).

وتشير الشركة إلى أن أقمار "شييان-27" تستخدم بشكل أساسي في الأبحاث المتعلقة بالفضاء القريب من الأرض وإجراء الاختبارات الفنية للتكنولوجيات ذات الصلة.
وتأتي هذه المهمة ضمن جهود بكين لتعزيز قدراتها في مراقبة البيئة وتوسيع برامجها الفضائية الطموحة.
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