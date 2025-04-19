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الكويت.. ضبط مقيم بعد دهسه رجل أمن وهروبه بحوزة مخدرات وسلاح ناري
الكويت.. ضبط مقيم بعد دهسه رجل أمن وهروبه بحوزة مخدرات وسلاح ناري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط مقيم متورط في حادث دهس متعمد لأحد رجال الأمن أمام مخفر شرطة الفنطاس، فجر يوم الخميس الماضي. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T11:41+0000
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وأوضحت الإدارة العامة للإعلام الأمني في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن القوات الأمنية تمكنت من ملاحقة المشتبه به وإلقاء القبض عليه بعد عملية مطاردة دقيقة.وكشف البيان أن المتهم، الذي تبين كونه مقيم بشكل غير قانوني في البلاد، كان يحمل عند تفتيشه كمية من المواد المخدرة وسلاحًا ناريًا. وقد تم تحويله مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.وأشادت الوزارة بحرفية رجال الأمن وسرعة استجابتهم، مؤكدةً أنها "لن تتهاون مع أي اعتداء على رجال الأمن أو تهديد لأمن المجتمع". كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.وكانت الوزارة قد نشرت صورة للمتهم بعد القبض عليه، إلى جانب المضبوطات التي ضبطت بحوزته، في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها في مثل هذه القضايا الأمنية.
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

الكويت.. ضبط مقيم بعد دهسه رجل أمن وهروبه بحوزة مخدرات وسلاح ناري

11:41 GMT 19.04.2025
© AP Photo / Uncreditedالشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط مقيم متورط في حادث دهس متعمد لأحد رجال الأمن أمام مخفر شرطة الفنطاس، فجر يوم الخميس الماضي.
وأوضحت الإدارة العامة للإعلام الأمني في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن القوات الأمنية تمكنت من ملاحقة المشتبه به وإلقاء القبض عليه بعد عملية مطاردة دقيقة.
وكشف البيان أن المتهم، الذي تبين كونه مقيم بشكل غير قانوني في البلاد، كان يحمل عند تفتيشه كمية من المواد المخدرة وسلاحًا ناريًا. وقد تم تحويله مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأشادت الوزارة بحرفية رجال الأمن وسرعة استجابتهم، مؤكدةً أنها "لن تتهاون مع أي اعتداء على رجال الأمن أو تهديد لأمن المجتمع". كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وكانت الوزارة قد نشرت صورة للمتهم بعد القبض عليه، إلى جانب المضبوطات التي ضبطت بحوزته، في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها في مثل هذه القضايا الأمنية.
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