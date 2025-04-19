https://sarabic.ae/20250419/تصويت-برأيك-ما-هو-سبب-رفض-أمريكا-التفاوض-مع-إيران-في-المنطقة-العربية؟-1099692011.html
تصويت... برأيك ما هو سبب رفض أمريكا التفاوض مع إيران في المنطقة العربية؟
تصويت... برأيك ما هو سبب رفض أمريكا التفاوض مع إيران في المنطقة العربية؟
سبوتنيك عربي
أصرّت واشنطن على نقل الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران إلى العاصمة الإيطالية روما، على الرغم من أنها قيّمت المفاوضات السابقة في سلطنة عُمان على أنها موضوعية... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T06:54+0000
2025-04-19T06:54+0000
2025-04-19T06:54+0000
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وأكدت كل من طهران وواشنطن أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباسرة بشأن برنامج إيران النووي ستعقد اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة عُمانية.وأثار إصرار واشنطن على تغيير مكان المفاوضات الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي جعلتها تشدد على هذه النقطة، حيث يعتقد بعض المراقبين بأن واشنطن تحاول إحياء الدور الأوروبي، فيما يشير آخرون إلى أن ذلك خوفا من تنامي الدور العربي في المنطقة.برأيك ما هو سبب إصرار واشنطن على تغيير مكان المفاوضات على الرغم من أن الرعاية العُمانية حاضرة؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, خليج عمان, واشنطن, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, خليج عمان, واشنطن, опросы
تصويت... برأيك ما هو سبب رفض أمريكا التفاوض مع إيران في المنطقة العربية؟
أصرّت واشنطن على نقل الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران إلى العاصمة الإيطالية روما، على الرغم من أنها قيّمت المفاوضات السابقة في سلطنة عُمان على أنها موضوعية وجادة.
وأكدت كل من طهران وواشنطن أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباسرة بشأن برنامج إيران النووي ستعقد اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة عُمانية.
وأثار إصرار واشنطن على تغيير مكان المفاوضات الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي جعلتها تشدد على هذه النقطة، حيث يعتقد بعض المراقبين بأن واشنطن تحاول إحياء الدور الأوروبي، فيما يشير آخرون إلى أن ذلك خوفا من تنامي الدور العربي في المنطقة.
برأيك ما هو سبب إصرار واشنطن على تغيير مكان المفاوضات على الرغم من أن الرعاية العُمانية حاضرة؟