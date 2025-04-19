https://sarabic.ae/20250419/شرط-جديد-للحج-هذا-العام-السعودية-تعلن-وتوضح-التفاصيل-1099696476.html
شرط جديد للحج هذا العام... السعودية تعلن وتوضح التفاصيل
شرط جديد للحج هذا العام... السعودية تعلن وتوضح التفاصيل
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانًا رسميًا شددت فيه على ضرورة حصول الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2025، على تصاريح رسمية عبر المنصة الرقمية "نُسك"،... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T09:40+0000
2025-04-19T09:40+0000
2025-04-19T09:40+0000
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وأوضح البيان، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة "إكس"، أن "جميع أنواع التأشيرات الأخرى غير تأشيرة الحج لا تمنح حاملها الحق في أداء الفريضة"، محذرًا من أن" محاولة الحج دون تصريح تعد مخالفة لأنظمة الحج المعمول بها".كما حذرت الوزارة من "حملات الحج الوهمية، التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تقدم وعودًا كاذبة بتوفير السكن والنقل في المشاعر المقدسة".وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل/ نيسان 2025 (الأول من ذي القعدة 1446هـ) سيكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة عمرة، وذلك استعدادًا لبدء موسم الحج بهذا العام.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
شرط جديد للحج هذا العام... السعودية تعلن وتوضح التفاصيل
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانًا رسميًا شددت فيه على ضرورة حصول الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2025، على تصاريح رسمية عبر المنصة الرقمية "نُسك"، وذلك بالتنسيق مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج منصة "تصريح".
وأوضح البيان، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة "إكس"، أن "جميع أنواع التأشيرات
الأخرى غير تأشيرة الحج لا تمنح حاملها الحق في أداء الفريضة"، محذرًا من أن" محاولة الحج دون تصريح تعد مخالفة لأنظمة الحج المعمول بها".
كما حذرت الوزارة من "حملات الحج الوهمية، التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تقدم وعودًا كاذبة بتوفير السكن والنقل في المشاعر المقدسة".
ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية، المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات نصب أو احتيال عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة، مع التوصية بإبلاغ السلطات في الدول الأخرى عن أي إعلانات مضللة.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل/ نيسان 2025 (الأول من ذي القعدة 1446هـ) سيكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة عمرة، وذلك استعدادًا لبدء موسم الحج بهذا العام.