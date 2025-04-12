https://sarabic.ae/20250412/الداخلية-السعودية-تعلن-عن-إجراءات-مهمة-لحماية-الحجاج-1099491656.html
الداخلية السعودية تعلن عن إجراءات مهمة لحماية الحجاج
الداخلية السعودية تعلن عن إجراءات مهمة لحماية الحجاج
سبوتنيك عربي
تستعد السلطات السعودية لموسم الحج المقبل بالعديد من الإجراءات التي تضمن سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك المقدسة، محذرة من عقوبات تنتظر المخالفين. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T19:10+0000
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وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عددا من الإجراءات والترتيبات الخاصة بالحجاج مشددة على ضرورة الالتزام بها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت.دخول المعتمرين للمملكةحددت الوزارة آخر موعد لدخول المعتمرين وهو 13 أبريل/ نيسان الحالي.آخر موعد لمغادرة المعتمرينحددت الوزارة يوم الـ 29 من أبريل ليكون آخر موعد لبقاء المعتمرين في المملكة.تصاريح المقيمينحددت الوزارة يوم 23 أبريل الحالي ليكون بداية طلب الحصول على تصاريح دخول مكة المكرمة من الجهات المعنية، حيث سيتم منع المقيمين غير الحاصلين عليها من دخول الأماكن المقدسة.تصاريح العاملين في مكةيتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد"و"بوابة مقيم".تصاريح العمل عبر منصة "نسك"يتم إيقاف إصدارها لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى اعتبارا من 29 أبريل حتى 10 يونيو/ حزيران المقبل.حظر جميع التأشيراتيتم حظر دخول مكة لجميع حاملي تأشيرات دخول المملكة باستثناء حاملي تأشيرة الحج اعتبارا من 29 أبريل الحالي.وبحسب الوكالة، فإن وزارة الداخلية السعودية دعت إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج هذا العام، مشددة على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية التي تعمل على حماية أمن الحجاج، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض أصحابها للعقوبات.
https://sarabic.ae/20250120/السعودية-تعلن-الموعد-النهائي-لتعاقدات-مكاتب-شؤون-الحج-حول-العالم-1096951405.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
الداخلية السعودية تعلن عن إجراءات مهمة لحماية الحجاج
تستعد السلطات السعودية لموسم الحج المقبل بالعديد من الإجراءات التي تضمن سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك المقدسة، محذرة من عقوبات تنتظر المخالفين.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عددا من الإجراءات والترتيبات الخاصة بالحجاج مشددة على ضرورة الالتزام بها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت.
حددت الوزارة آخر موعد لدخول المعتمرين وهو 13 أبريل/ نيسان الحالي.
آخر موعد لمغادرة المعتمرين
حددت الوزارة يوم الـ 29 من أبريل ليكون آخر موعد لبقاء المعتمرين
في المملكة.
حددت الوزارة يوم 23 أبريل الحالي ليكون بداية طلب الحصول على تصاريح دخول مكة المكرمة من الجهات المعنية، حيث سيتم منع المقيمين غير الحاصلين عليها من دخول الأماكن المقدسة.
يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد"و"بوابة مقيم".
تصاريح العمل عبر منصة "نسك"
يتم إيقاف إصدارها لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى اعتبارا من 29 أبريل حتى 10 يونيو/ حزيران المقبل.
يتم حظر دخول مكة لجميع حاملي تأشيرات دخول
المملكة باستثناء حاملي تأشيرة الحج اعتبارا من 29 أبريل الحالي.
وبحسب الوكالة، فإن وزارة الداخلية السعودية دعت إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج هذا العام، مشددة على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية التي تعمل على حماية أمن الحجاج، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض أصحابها للعقوبات.