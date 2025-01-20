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https://sarabic.ae/20250120/السعودية-تعلن-الموعد-النهائي-لتعاقدات-مكاتب-شؤون-الحج-حول-العالم-1096951405.html
السعودية تعلن الموعد النهائي لتعاقدات مكاتب شؤون الحج حول العالم
السعودية تعلن الموعد النهائي لتعاقدات مكاتب شؤون الحج حول العالم
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات الحج السعودية الموعد النهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف دول العالم. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T02:24+0000
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ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وزارة الحج والعمرة أن 14 فبراير/ شباط 2025 هو الموعد النهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام، مؤكدة ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.وأضافت الوزارة بأنها وضعت جدولاً زمنياً دقيقاً للمهمات المطلوبة من مكاتب شؤون الحج، يتضمن 8 مراحل رئيسية، بعدما بدأت مرحلة التعاقد على الخدمات بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول، وتنتهي في 14 فبراير 2025المقبل.وفي وقت سابق، افتتح الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤتمر ومعرض "الحج 2025"، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وتجوّل الأمير سعود، يوم الثلاثاء الماضي، في المعرض، في نسخته الرابعة تحت شعار "طريق إلى النسك"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية، بالشراكة مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، وهو أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، ويستمر خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، في "جدة سوبر دوم"، والمقام على هامش فعاليات المؤتمر المتخصص في مجال خدمات الحج، بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربعا، مطّلعًا على أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج وتكرّس الخدمات المقدمة للحجاج، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".ورحّب الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بالحضور، وقال: "يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025، وقد شرفني، أيّده الله، لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر".
https://sarabic.ae/20250114/السعودية-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-بشأن-موسم-الحج-1096794456.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج

السعودية تعلن الموعد النهائي لتعاقدات مكاتب شؤون الحج حول العالم

02:24 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 02:26 GMT 20.01.2025)
© AP Photo / Anwer Barraيقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
يقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Anwer Barra
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أعلنت سلطات الحج السعودية الموعد النهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف دول العالم.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وزارة الحج والعمرة أن 14 فبراير/ شباط 2025 هو الموعد النهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام، مؤكدة ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.
وأضافت الوزارة بأنها وضعت جدولاً زمنياً دقيقاً للمهمات المطلوبة من مكاتب شؤون الحج، يتضمن 8 مراحل رئيسية، بعدما بدأت مرحلة التعاقد على الخدمات بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول، وتنتهي في 14 فبراير 2025المقبل.
حجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن موسم الحج
14 يناير, 19:45 GMT
وفي وقت سابق، افتتح الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤتمر ومعرض "الحج 2025"، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتجوّل الأمير سعود، يوم الثلاثاء الماضي، في المعرض، في نسخته الرابعة تحت شعار "طريق إلى النسك"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية، بالشراكة مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، وهو أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، ويستمر خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، في "جدة سوبر دوم"، والمقام على هامش فعاليات المؤتمر المتخصص في مجال خدمات الحج، بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربعا، مطّلعًا على أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج وتكرّس الخدمات المقدمة للحجاج، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ورحّب الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بالحضور، وقال: "يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025، وقد شرفني، أيّده الله، لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر".
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