https://sarabic.ae/20250420/اقتحام-برلين-المعركة-السوفييتية-التي-حسمت-الحرب-العالمية-الثانية---1099717049.html
اقتحام برلين... المعركة السوفييتية التي حسمت الحرب العالمية الثانية
اقتحام برلين... المعركة السوفييتية التي حسمت الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
تضع وكالة "سبوتنيك" بين أيديكم إنفوغراف يبيّن تفاصيل أهم معركة في القرن الماضي، والتي حسمت الحرب العالمية الثانية، التي بدأت في 20 أبريل/ نيسان وانتهت في 2... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T07:45+0000
2025-04-20T07:45+0000
2025-04-20T07:45+0000
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, الحرب العالمية الثانية, الاتحاد السوفيتي, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, روسيا الاتحادية, инфографика
انفوجرافيك, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, الحرب العالمية الثانية, الاتحاد السوفيتي, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, روسيا الاتحادية, инфографика
اقتحام برلين... المعركة السوفييتية التي حسمت الحرب العالمية الثانية
تضع وكالة "سبوتنيك" بين أيديكم إنفوغراف يبيّن تفاصيل أهم معركة في القرن الماضي، والتي حسمت الحرب العالمية الثانية، التي بدأت في 20 أبريل/ نيسان وانتهت في 2 مايو/ أيار 1945، والتي استطاع فيها الجيش السوفييتي خرق حصون الجيش النازي واختراق الخوط الدفاعية الثلاثة وصولا إلى الـ"رايخستاغ" (مبنى البرلمان في الحقبة النازية) وإعلان النصر على النازية.