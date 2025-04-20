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مساحة حرة
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09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
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11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
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ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
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29 د
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29 د
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لبنان والعالم
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اقتحام برلين... المعركة السوفييتية التي حسمت الحرب العالمية الثانية
اقتحام برلين... المعركة السوفييتية التي حسمت الحرب العالمية الثانية
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تضع وكالة "سبوتنيك" بين أيديكم إنفوغراف يبيّن تفاصيل أهم معركة في القرن الماضي، والتي حسمت الحرب العالمية الثانية، التي بدأت في 20 أبريل/ نيسان وانتهت في 2... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, الحرب العالمية الثانية, الاتحاد السوفيتي, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, روسيا الاتحادية, инфографика
انفوجرافيك, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, الحرب العالمية الثانية, الاتحاد السوفيتي, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, روسيا الاتحادية, инфографика

اقتحام برلين... المعركة السوفييتية التي حسمت الحرب العالمية الثانية

07:45 GMT 20.04.2025
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تضع وكالة "سبوتنيك" بين أيديكم إنفوغراف يبيّن تفاصيل أهم معركة في القرن الماضي، والتي حسمت الحرب العالمية الثانية، التي بدأت في 20 أبريل/ نيسان وانتهت في 2 مايو/ أيار 1945، والتي استطاع فيها الجيش السوفييتي خرق حصون الجيش النازي واختراق الخوط الدفاعية الثلاثة وصولا إلى الـ"رايخستاغ" (مبنى البرلمان في الحقبة النازية) وإعلان النصر على النازية.
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