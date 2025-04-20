https://sarabic.ae/20250420/برلمانيون-مصريون-إعلان-بوتين-هدنة-عيد-الفصح-يحمل-رسائل-إنسانية-1099737622.html

برلمانيون مصريون: إعلان بوتين هدنة "عيد الفصح" يحمل رسائل إنسانية

برلمانيون مصريون: إعلان بوتين هدنة "عيد الفصح" يحمل رسائل إنسانية

سبوتنيك عربي

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، على أن إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدنة في "عيد الفصح"، يحمل العديد من الرسائل الإنسانية والأبعاد السياسية،... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T23:11+0000

2025-04-20T23:11+0000

2025-04-20T23:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

عيد الفصح

أخبار أوكرانيا

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القاهرة – سبوتنيك. وفي هذا السياق، قال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أيمن محسب، في تصريحات لـ"سبوتنيك" ، إن "إعلان بوتين هدنة في عيد الفصح خطوة رمزية تحتاج إلى اختبارات ميدانية حقيقية، رغم ما تحمله من رسائل إنسانية وسياسية مزدوجة"، مضيفًا "المبادرات التي تتخذ في المناسبات الدينية أو الإنسانية مثل عيد الفصح، تعكس حرصا على احترام الرموز والمشاعر المشتركة".ونوه محسب إلى ضرورة أن يكون المجتمع الدولي حاضرًا بقوة لضمان نجاح أي هدنة، وتوظيفها كفرصة حقيقية للدفع باتجاه حلول سلمية، بما يحفظ الأرواح ويدعم الأمن والسلم الدوليين.من جانبه، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عبد العزيز، إن "إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُشكل التزاما من جانبه بحوار سياسي يستهدف إنهاء النزاع في أوكرانيا".وأكد النائب المصري أن انعكاسات مثل هذه المبادرات لا تقتصر على طرفي النزاع فقط، بل تمتد آثارها إلى مناطق أخرى من العالم، ومنها الشرق الأوسط، مشددًا على أن أي تهدئة في الساحة الأوكرانية من شأنها أن تساهم في استقرار أسواق الطاقة، وهو ما يصب في مصلحة اقتصادات الدول النامية والمستوردة، على رأسها مصر.كما لفت إلى أن "عودة الاهتمام الدولي إلى مسارات التهدئة يمكن أن تفتح المجال لإعادة تسليط الضوء على أزمات المنطقة، مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا".بدوره، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الخبير المصري، مختار غباشي، في تصريحات لريا نوفوستي، إن "الإعلان عن تهدئة في أوكرانيا، هي رسالة واضحة على إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصراع في أوكرانيا بحرفية بالغة".واعتبر غباشي أن الرئيس الروسي يدرك حقيقة علاقة الغرب والاتحاد الأوروبي بأوكرانيا، كما يدرك بالمثل علاقة أوكرانيا بالولايات المتحدة، التي بدأت تتكشف مؤخرًا وتكشفت معها علاقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي.وأضاف الخبير المصري أن "التهدئة أو وقف إطلاق النار معقود بعدم وجود أي قوات غربية في أوكرانيا تحت مسمى حفظ السلام أو قوات الحماية أو بأي شكل، وتعهد أوكراني بعدم وجود كييف ضمن حلف الشمال الأطلسي [الناتو]، أو الاتحاد الأوروبي".جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة "عيد الفصح" دخلت حيز التنفيذ يوم السبت عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت موسكو، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل الأحد إلى الاثنين.وشدد بوتين على أنه "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي استفزازات أو انتهاكات للهدنة أو تحركات عدوانية من جانب العدو".واعتبر بوتين أن استجابة أوكرانيا لهدنة "عيد الفصح"، ستُظهر مدى مصداقية رغبة كييف في تسوية الصراع، قائلا "إن قرارنا بشأن هدنة عيد الفصح سيُظهر مدى مصداقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على الالتزام بالاتفاقات والمشاركة في عملية محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".

https://sarabic.ae/20250420/الخارجية-الروسية-ترد-على-الرغبة-الأمريكية-في-تمديد-هدنة-عيد-الفصح-1099736510.html

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فلاديمير بوتين, عيد الفصح, أخبار أوكرانيا