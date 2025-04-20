بوتين يهنئ الروس بعيد الفصح
06:20 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 06:37 GMT 20.04.2025)
© Photo / t.me/news_kremlinالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأحد، المواطنين الروس بعيد الفصح، مشيرًا إلى أن هذا العيد يمنح الحب والأمل والإيمان بالخير والعدالة.
وقال بوتين إن "عيد الفصح العظيم يمنحنا الحب والأمل، والإيمان بالخير والعدالة، ويوحدنا حول المثل الروحية والأخلاقية الدائمة".
خلال احتفالات عيد الفصح، أود أن أشير بارتياح عميق إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى تلعب اليوم، كما في جميع الأوقات، دورًا كبيرًا وملهمًا في تعزيز الانسجام الاجتماعي والتفاهم المتبادل بين الناس، وتثقيف جيل الشباب، وتعزيز القيم الأسرية.
© Photo / t.me/news_kremlinالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص
وبحسب بيان الكرملين، فقد حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، ليلة أمس السبت، قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بالعاصمة موسكو.
© Photo / t.me/news_kremlinالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص
وأقيم القداس تحت رعاية البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا.
ويعد عيد الفصح الحدث الرئيسي في العام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس، حيث يحتفل المسيحيون بعيد الفصح هذا العام في 20 نيسان/أبريل الجاري، وهو التاريخ الذي يتزامن مع كل من الفرعين الغربي والشرقي للمسيحية.
© Photo / t.me/news_kremlinالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص
ويحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دائما، القداديس خلال الأعياد، وعادة ما يذهب في عيد الميلاد إلى الكنائس خارج العاصمة موسكو، وفي عيد الفصح إلى كاتدرائية المسيح المخلص.
وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، عادة ما يتناول كعك عيد الفصح والبيض الملون على مائدة العطلة، تماما مثل جميع المسيحيين.