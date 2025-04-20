سموتريتش يدعو إلى احتلال كامل لقطاع غزة وحكمها عسكريا
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى "فرض احتلال كامل على قطاع غزة، وتشكيل إدارة عسكرية فيه بحال اقتضت الضرورة".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الإسرائيلي في احتفال بعيد "ميمونا" بمدينة نتيفوت، مساء أمس السبت.
תרבחו ותסעדו.— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) April 19, 2025
ראש הממשלה, אמר הערב אמת פשוטה וחשובה לציבור הישראלי, אסור לסיים את המלחמה ללא הכרעה מוחלטת של חמאס וסילוקו מרצועת עזה.
אדוני ראש הממשלה לאמירה שלך הערב שצריך את המלחמה הזו לסיים בניצחון יש משמעות והיא לשנות את שיטת המלחמה, ללכת לכיבוש מלא של רצועת עזה ולא לפחד… pic.twitter.com/JfFYEZfBzZ
واستشهد سموتريتش، بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها في الليلة ذاتها، وقال فيها إن "الحرب لن تنتهي قبل القضاء التام على حركة حماس في غزة".
وأضاف سموتريتش أن "المعنى الواضح لكلمات رئيس الوزراء، هو أنه علينا تغيير طريقة خوض هذه الحرب، والمضي نحو احتلال كامل للقطاع، وعدم الخوف من إقامة إدارة عسكرية عند الحاجة، وتدمير حماس، وضمان عدم نشوء أي تهديد من غزة ضد دولة إسرائيل".
وأضاف وزير المال الإسرائيلي أن "هذه هي الطريقة لضمان الأمن وهذه هي الطريقة لإرجاع المختطفين بسرعة".
تأتي تصريحات سموتريتش، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط دعوات داخلية ودولية لإيجاد مخرج سياسي ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عام.